https://ria.ru/20250328/gosduma-2007848614.html
В Госдуме назвали оскорбление Зеленского в адрес россиян шизофренией
В Госдуме назвали оскорбление Зеленского в адрес россиян шизофренией - РИА Новости, 28.03.2025
В Госдуме назвали оскорбление Зеленского в адрес россиян шизофренией
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал шизофренией оскорбление Владимира Зеленского в адрес россиян. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T05:44:00+03:00
2025-03-28T05:44:00+03:00
2025-03-28T05:44:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал шизофренией оскорбление Владимира Зеленского в адрес россиян. Ранее Зеленский назвал россиян динозаврами, которые хотят съесть украинцев, и отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным. "У Зеленского, видимо, тяжелое психическое заболевание – шизофрения, которое сопровождается галлюцинациями и бредом. Именно поэтому в его больной голове и рождаются такие странные ассоциации", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский, отказываясь от переговоров, решил продолжать действовать согласно данной ему установке: "биться до последнего украинца" - с предсказуемым для Украины печальным исходом.
https://ria.ru/20250328/krym-2007837991.html
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украина, владимир зеленский, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф
Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме назвали оскорбление Зеленского в адрес россиян шизофренией
Депутат Шеремет назвал оскорбление Зеленского в адрес россиян шизофренией
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал шизофренией оскорбление Владимира Зеленского в адрес россиян.
Ранее Зеленский назвал россиян динозаврами, которые хотят съесть украинцев, и отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным.
"У Зеленского, видимо, тяжелое психическое заболевание – шизофрения, которое сопровождается галлюцинациями и бредом. Именно поэтому в его больной голове и рождаются такие странные ассоциации", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский, отказываясь от переговоров, решил продолжать действовать согласно данной ему установке: "биться до последнего украинца" - с предсказуемым для Украины печальным исходом.