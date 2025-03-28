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В Госдуме рассчитывают на подключение Россельхозбанка к SWIFT уже в апреле - РИА Новости, 28.03.2025
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05:23 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/gosduma-2007847437.html
В Госдуме рассчитывают на подключение Россельхозбанка к SWIFT уже в апреле
В Госдуме рассчитывают на подключение Россельхозбанка к SWIFT уже в апреле - РИА Новости, 28.03.2025
В Госдуме рассчитывают на подключение Россельхозбанка к SWIFT уже в апреле
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассчитывает, что подключение Россельхозбанка к SWIFT произойдет уже в апреле, об этом он... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T05:23:00+03:00
2025-03-28T05:23:00+03:00
экономика
россия
черное море
сша
анатолий аксаков
россельхозбанк
swift
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассчитывает, что подключение Россельхозбанка к SWIFT произойдет уже в апреле, об этом он заявил РИА Новости. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и подключение его к SWIFT. "Я рассчитываю, что это может уже в апреле произойти. Все зависит от того, насколько серьезно намерены американская сторона двигаться к нормализации ситуации вокруг Украины", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос, когда, по его мнению, Россельхозбанку восстановят доступ к SWIFT. "Все от американцев зависит. Мы все сказали, свое видение объяснили, я думаю, что все, что Россия изложила в ходе переговоров, вполне разумно", - добавил депутат. В июне 2022 года Россельхозбанк, один из важнейших банков с точки зрения финансового обслуживания российской сельскохозяйственной отрасли, был отключен от международной системы передачи межбанковской информации SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что Киев использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
https://ria.ru/20250326/sanktsii-2007417081.html
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экономика, россия, черное море, сша, анатолий аксаков, россельхозбанк, swift, госдума рф
Экономика, Россия, Черное море, США, Анатолий Аксаков, Россельхозбанк, SWIFT, Госдума РФ
В Госдуме рассчитывают на подключение Россельхозбанка к SWIFT уже в апреле

Депутат Аксаков рассчитывает на подключение Россельхозбанка к SWIFT в апреле

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассчитывает, что подключение Россельхозбанка к SWIFT произойдет уже в апреле, об этом он заявил РИА Новости.
На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и подключение его к SWIFT.
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"Я рассчитываю, что это может уже в апреле произойти. Все зависит от того, насколько серьезно намерены американская сторона двигаться к нормализации ситуации вокруг Украины", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос, когда, по его мнению, Россельхозбанку восстановят доступ к SWIFT.
"Все от американцев зависит. Мы все сказали, свое видение объяснили, я думаю, что все, что Россия изложила в ходе переговоров, вполне разумно", - добавил депутат.
В июне 2022 года Россельхозбанк, один из важнейших банков с точки зрения финансового обслуживания российской сельскохозяйственной отрасли, был отключен от международной системы передачи межбанковской информации SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что Киев использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
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