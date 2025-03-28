https://ria.ru/20250328/gosduma-2007835622.html

В ГД рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий

В ГД рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий - РИА Новости, 28.03.2025

В ГД рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий

Бесплатно получить путевку в санаторий от государства могут различные категории граждан, в том числе ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T02:20:00+03:00

2025-03-28T02:20:00+03:00

2025-03-28T06:14:00+03:00

общество

светлана бессараб

госдума рф

чернобыльская аэс

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бесплатно получить путевку в санаторий от государства могут различные категории граждан, в том числе ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб. Депутат уточнила, что граждане вправе один раз в год, до 1 октября, выбрать форму получения набора социальных услуг: в виде ежемесячной денежной выплаты или в натуральном виде. В набор социальных услуг входят в том числе санаторно-курортное лечение и оплата проезда к месту лечения и обратно. "Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории граждан: инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды", — сообщила Бессараб.Кроме того, путевку могут получить лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненные к ним категории граждан. Также отправиться в санаторий могут члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, добавила Бессараб.

https://ria.ru/20250325/gosduma-2007086340.html

https://ria.ru/20250321/pensii-2006348312.html

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общество, светлана бессараб, госдума рф, чернобыльская аэс