В ГД рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий
Депутат Бессараб: бесплатные путевки в санаторий могут получить инвалиды
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бесплатно получить путевку в санаторий от государства могут различные категории граждан, в том числе ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.
Депутат уточнила, что граждане вправе один раз в год, до 1 октября, выбрать форму получения набора социальных услуг: в виде ежемесячной денежной выплаты или в натуральном виде. В набор социальных услуг входят в том числе санаторно-курортное лечение и оплата проезда к месту лечения и обратно.
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"Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории граждан: инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды", — сообщила Бессараб.
Кроме того, путевку могут получить лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненные к ним категории граждан. Также отправиться в санаторий могут члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, добавила Бессараб.
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