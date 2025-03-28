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В ГД рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий - РИА Новости, 28.03.2025
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02:20 28.03.2025 (обновлено: 06:14 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/gosduma-2007835622.html
В ГД рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий
В ГД рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий - РИА Новости, 28.03.2025
В ГД рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий
Бесплатно получить путевку в санаторий от государства могут различные категории граждан, в том числе ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:20:00+03:00
2025-03-28T06:14:00+03:00
общество
светлана бессараб
госдума рф
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бесплатно получить путевку в санаторий от государства могут различные категории граждан, в том числе ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб. Депутат уточнила, что граждане вправе один раз в год, до 1 октября, выбрать форму получения набора социальных услуг: в виде ежемесячной денежной выплаты или в натуральном виде. В набор социальных услуг входят в том числе санаторно-курортное лечение и оплата проезда к месту лечения и обратно. &quot;Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории граждан: инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды&quot;, — сообщила Бессараб.Кроме того, путевку могут получить лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненные к ним категории граждан. Также отправиться в санаторий могут члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, добавила Бессараб.
https://ria.ru/20250325/gosduma-2007086340.html
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общество, светлана бессараб, госдума рф, чернобыльская аэс
Общество, Светлана Бессараб, Госдума РФ, Чернобыльская АЭС
В ГД рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий

Депутат Бессараб: бесплатные путевки в санаторий могут получить инвалиды

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бесплатно получить путевку в санаторий от государства могут различные категории граждан, в том числе ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.
Депутат уточнила, что граждане вправе один раз в год, до 1 октября, выбрать форму получения набора социальных услуг: в виде ежемесячной денежной выплаты или в натуральном виде. В набор социальных услуг входят в том числе санаторно-курортное лечение и оплата проезда к месту лечения и обратно.
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«

"Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории граждан: инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды", — сообщила Бессараб.

Кроме того, путевку могут получить лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненные к ним категории граждан. Также отправиться в санаторий могут члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, добавила Бессараб.
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ОбществоСветлана БессарабГосдума РФЧернобыльская АЭС
 
 
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