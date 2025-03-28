Госдеп не ответил на вопрос о расследовании "похищения" детей на Украине
В Госдепе не ответили на вопрос о расследовании якобы похищения детей на Украине
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Госдеп в пятницу отказался отвечать на вопрос о том, будет ли открыто расследование о якобы похищении детей на Украине на основе собранных ранее данных, передает корреспондент РИА Новости.
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"Данные не передаются в хранилище. Они передаются соответствующим органам, и я думаю, что это говорит нам о траектории этих данных, но также я не могу говорить о том, что произойдет после того, как они будут переданы. У меня есть крошечное чувство, что со всеми вашими расследованиями и вопросами, что мы продолжим получать детали того, что произойдет дальше", - заявила журналистам на брифинге официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс в ответ на вопрос о том, будет ли открыто расследование на основе собранных данных.
Ранее сообщение о том, что администрация США прекратила финансирование группы, отслеживавшей в том числе информацию о якобы "вывозе детей с Украины", РИА Новости подтвердил Йельский университет, на чьей базе велись исследования. При этом газета Washington Post сообщила о вероятном уничтожении базы данных (включая спутниковые снимки и биометрические данные) в процессе выполнения требования администрации о прекращении деятельности группы, однако Госдеп позже уничтожение данных опроверг. Ведомство отметило, что данные не находятся в его распоряжении.
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