https://ria.ru/20250328/gosdep-2008062962.html

Госдеп не ответил на вопрос о расследовании "похищения" детей на Украине

Госдеп не ответил на вопрос о расследовании "похищения" детей на Украине - РИА Новости, 28.03.2025

Госдеп не ответил на вопрос о расследовании "похищения" детей на Украине

Госдеп в пятницу отказался отвечать на вопрос о том, будет ли открыто расследование о якобы похищении детей на Украине на основе собранных ранее данных,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T23:42:00+03:00

2025-03-28T23:42:00+03:00

2025-03-28T23:42:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Госдеп в пятницу отказался отвечать на вопрос о том, будет ли открыто расследование о якобы похищении детей на Украине на основе собранных ранее данных, передает корреспондент РИА Новости. "Данные не передаются в хранилище. Они передаются соответствующим органам, и я думаю, что это говорит нам о траектории этих данных, но также я не могу говорить о том, что произойдет после того, как они будут переданы. У меня есть крошечное чувство, что со всеми вашими расследованиями и вопросами, что мы продолжим получать детали того, что произойдет дальше", - заявила журналистам на брифинге официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс в ответ на вопрос о том, будет ли открыто расследование на основе собранных данных. Ранее сообщение о том, что администрация США прекратила финансирование группы, отслеживавшей в том числе информацию о якобы "вывозе детей с Украины", РИА Новости подтвердил Йельский университет, на чьей базе велись исследования. При этом газета Washington Post сообщила о вероятном уничтожении базы данных (включая спутниковые снимки и биометрические данные) в процессе выполнения требования администрации о прекращении деятельности группы, однако Госдеп позже уничтожение данных опроверг. Ведомство отметило, что данные не находятся в его распоряжении.

https://ria.ru/20241204/nebenzja-1987417522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, йельский университет, государственный департамент сша, украина