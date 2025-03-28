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На Урале в третий раз задержали главреда "Вечерних ведомостей" - РИА Новости, 28.03.2025
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10:49 28.03.2025 (обновлено: 12:29 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/glavred-2007877132.html
На Урале в третий раз задержали главреда "Вечерних ведомостей"
На Урале в третий раз задержали главреда "Вечерних ведомостей" - РИА Новости, 28.03.2025
На Урале в третий раз задержали главреда "Вечерних ведомостей"
Главного редактора интернет-газеты "Вечерние ведомости" Владислава Постникова второй раз задержали на выходе из спецприемника Нижнего Тагила, где тот провел 14... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:49:00+03:00
2025-03-28T12:29:00+03:00
происшествия
нижний тагил
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Главного редактора интернет-газеты "Вечерние ведомости" Владислава Постникова второй раз задержали на выходе из спецприемника Нижнего Тагила, где тот провел 14 суток административного ареста, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Краснов. Это уже третье задержание Постникова за месяц, ему грозит третий арест. "Владислав Постников вновь задержан на выходе из спецприемника Нижнего Тагила, его доставляют в УМВД по Екатеринбургу для составления очередного протокола по 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование экстремистской символики или атрибутики – ред.) за посты в Telegram-канале давних лет", – рассказал Краснов, добавив, что заседание состоится в Академическом районном суде Екатеринбурга. Кировский районный суд Екатеринбурга 1 марта арестовал главреда на 14 суток по административному делу о публичной демонстрации экстремистской символики. Тогда Краснов уточнял РИА Новости, что журналиста задержали из-за логотипа "Штаба Навального"*, размещенного в его личном Telegram-канале в сентябре 2021 года. Вечером 14 марта Постников должен был выйти из спецприемника Нижнего Тагила, где он отбывал административный арест, но был задержан. Ленинский райсуд Нижнего Тагила на 14 суток отправил его в спецприемник по новому административному делу о публичной демонстрации экстремистской символики в двух постах в Telegram-канале за 2020 и 2021 год.* Организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена
https://ria.ru/20250327/stomakhin-2007632458.html
https://ria.ru/20250301/baza-2002412749.html
нижний тагил
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происшествия, нижний тагил, россия
Происшествия, Нижний Тагил, Россия
На Урале в третий раз задержали главреда "Вечерних ведомостей"

Главреда "Вечерних ведомостей" Постникова задержали в третий раз за месяц

© Фото : Владислав Постников/ВКонтактеВладислав Постников
Владислав Постников - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Владислав Постников/ВКонтакте
Владислав Постников. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Главного редактора интернет-газеты "Вечерние ведомости" Владислава Постникова второй раз задержали на выходе из спецприемника Нижнего Тагила, где тот провел 14 суток административного ареста, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Краснов.
Это уже третье задержание Постникова за месяц, ему грозит третий арест.
Борис Стомахин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Публицист Стомахин признан виновным в распространении фейков об армии
27 марта, 10:53
"Владислав Постников вновь задержан на выходе из спецприемника Нижнего Тагила, его доставляют в УМВД по Екатеринбургу для составления очередного протокола по 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование экстремистской символики или атрибутики – ред.) за посты в Telegram-канале давних лет", – рассказал Краснов, добавив, что заседание состоится в Академическом районном суде Екатеринбурга.
Кировский районный суд Екатеринбурга 1 марта арестовал главреда на 14 суток по административному делу о публичной демонстрации экстремистской символики. Тогда Краснов уточнял РИА Новости, что журналиста задержали из-за логотипа "Штаба Навального"*, размещенного в его личном Telegram-канале в сентябре 2021 года.
Вечером 14 марта Постников должен был выйти из спецприемника Нижнего Тагила, где он отбывал административный арест, но был задержан. Ленинский райсуд Нижнего Тагила на 14 суток отправил его в спецприемник по новому административному делу о публичной демонстрации экстремистской символики в двух постах в Telegram-канале за 2020 и 2021 год.
* Организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена
Никита Иванкович - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Базы данных подтвердили принадлежность Иванковича к сторонникам Навального
1 марта, 09:20
 
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