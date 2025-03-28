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Мишустин подписал распоряжение о праздновании 150-летия ГИТИСа - РИА Новости, 28.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:26 28.03.2025 (обновлено: 20:41 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/gitis-2008042080.html
Мишустин подписал распоряжение о праздновании 150-летия ГИТИСа
Мишустин подписал распоряжение о праздновании 150-летия ГИТИСа - РИА Новости, 28.03.2025
Мишустин подписал распоряжение о праздновании 150-летия ГИТИСа
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о праздновании в 2028 году 150-летия ГИТИСа, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 28.03.2025
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о праздновании в 2028 году 150-летия ГИТИСа, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Принять предложение Минкультуры России о праздновании в 2028 году 150-летия основания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский институт театрального искусства - ГИТИС", - говорится в документе.Отмечается, что оргкомитет по подготовке и проведению празднования 150-летия ГИТИСа возглавит вице-премьер Татьяна Голикова, а министр культуры России Ольга Любимова будет заместителем председателя оргкомитета.
https://ria.ru/20250326/kultura-1934940460.html
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гитис, михаил мишустин, новости культуры
Культура, ГИТИС, Михаил Мишустин, Новости культуры
Мишустин подписал распоряжение о праздновании 150-летия ГИТИСа

Мишустин подписал распоряжение о праздновании в 2028 году 150-летия ГИТИСа

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗдание учебного театра ГИТИСа
Здание учебного театра ГИТИСа - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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Здание учебного театра ГИТИСа. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о праздновании в 2028 году 150-летия ГИТИСа, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Принять предложение Минкультуры России о праздновании в 2028 году 150-летия основания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский институт театрального искусства - ГИТИС", - говорится в документе.
Отмечается, что оргкомитет по подготовке и проведению празднования 150-летия ГИТИСа возглавит вице-премьер Татьяна Голикова, а министр культуры России Ольга Любимова будет заместителем председателя оргкомитета.
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