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В Германии сделали тревожное заявление о США - РИА Новости, 28.03.2025
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16:48 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/germaniya-2007987104.html
В Германии сделали тревожное заявление о США
В Германии сделали тревожное заявление о США - РИА Новости, 28.03.2025
В Германии сделали тревожное заявление о США
Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой запас, хранящийся в США, на фоне растущей напряженности в отношениях между странами, заявил политолог Александр... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:48:00+03:00
2025-03-28T16:48:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой запас, хранящийся в США, на фоне растущей напряженности в отношениях между странами, заявил политолог Александр Рар в комментарии газете "Взгляд".Как отметил эксперт, размер золотого запаса Германии на сегодняшний день примерно оценивается в 280 миллиардов евро. По его словам, по этому показателю страна уступает только США. При этом около 37% немецкого золотого резерва хранится в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке."Надежды ФРГ строились на том, что в случае кризиса – войны, стихийного бедствия или экономического потрясения – они смогут обменять золото на доллары. Однако в нынешних условиях такой план кажется рискованным", — сказал Рар.Политолог также добавил, что в Берлине задумываются о возможном разрыве отношений с Вашингтоном, в том числе из-за сближения США с Россией. На этом фоне, по словам Рара, американская сторона может отказаться возвращать немецким властям золотые слитки.Ранее президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер в интервью Bild призвал незамедлительно вернуть золотой запас Германии из США.
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в мире, германия, сша, александр рар
В мире, Германия, США, Александр Рар
В Германии сделали тревожное заявление о США

Политолог Рар допустил, что США не вернут Германии золотой резерв

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой запас, хранящийся в США, на фоне растущей напряженности в отношениях между странами, заявил политолог Александр Рар в комментарии газете "Взгляд".
Как отметил эксперт, размер золотого запаса Германии на сегодняшний день примерно оценивается в 280 миллиардов евро. По его словам, по этому показателю страна уступает только США. При этом около 37% немецкого золотого резерва хранится в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке.
«
"Надежды ФРГ строились на том, что в случае кризиса – войны, стихийного бедствия или экономического потрясения – они смогут обменять золото на доллары. Однако в нынешних условиях такой план кажется рискованным", — сказал Рар.
Политолог также добавил, что в Берлине задумываются о возможном разрыве отношений с Вашингтоном, в том числе из-за сближения США с Россией. На этом фоне, по словам Рара, американская сторона может отказаться возвращать немецким властям золотые слитки.
Ранее президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер в интервью Bild призвал незамедлительно вернуть золотой запас Германии из США.
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В миреГерманияСШААлександр Рар
 
 
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