https://ria.ru/20250328/germaniya-2007987104.html

В Германии сделали тревожное заявление о США

В Германии сделали тревожное заявление о США - РИА Новости, 28.03.2025

В Германии сделали тревожное заявление о США

Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой запас, хранящийся в США, на фоне растущей напряженности в отношениях между странами, заявил политолог Александр... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T16:48:00+03:00

2025-03-28T16:48:00+03:00

2025-03-28T16:48:00+03:00

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германия

сша

александр рар

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой запас, хранящийся в США, на фоне растущей напряженности в отношениях между странами, заявил политолог Александр Рар в комментарии газете "Взгляд".Как отметил эксперт, размер золотого запаса Германии на сегодняшний день примерно оценивается в 280 миллиардов евро. По его словам, по этому показателю страна уступает только США. При этом около 37% немецкого золотого резерва хранится в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке."Надежды ФРГ строились на том, что в случае кризиса – войны, стихийного бедствия или экономического потрясения – они смогут обменять золото на доллары. Однако в нынешних условиях такой план кажется рискованным", — сказал Рар.Политолог также добавил, что в Берлине задумываются о возможном разрыве отношений с Вашингтоном, в том числе из-за сближения США с Россией. На этом фоне, по словам Рара, американская сторона может отказаться возвращать немецким властям золотые слитки.Ранее президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер в интервью Bild призвал незамедлительно вернуть золотой запас Германии из США.

https://ria.ru/20250328/mirotvortsy-2007947014.html

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в мире, германия, сша, александр рар