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ГП внесла представление главе Оренбуржья из-за неготовности служб к ЧС - РИА Новости, 28.03.2025
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09:10 28.03.2025 (обновлено: 09:11 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/genprokuratura-2007861690.html
ГП внесла представление главе Оренбуржья из-за неготовности служб к ЧС
ГП внесла представление главе Оренбуржья из-за неготовности служб к ЧС - РИА Новости, 28.03.2025
ГП внесла представление главе Оренбуржья из-за неготовности служб к ЧС
Генеральная прокуратура РФ сообщила, что в феврале внесла представление губернатору Оренбургской области Денису Паслеру из-за ненадлежащей подготовки... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T09:10:00+03:00
2025-03-28T09:11:00+03:00
оренбургская область
урал
россия
денис паслер
владимир путин
евгений солнцев
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что в феврале внесла представление губернатору Оренбургской области Денису Паслеру из-за ненадлежащей подготовки ответственных служб к возможным ЧС. С марта 2019 года пост губернатора региона занимал Денис Паслер. В среду президент РФ Владимир Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область, а главе правительства ДНР Евгению Солнцеву - Оренбургскую область. "В Оренбургской области при проверке готовности сил и средств регионального звена к весеннему паводку прокуратурой вскрыты факты ненадлежащей реализации местным департаментом пожарной безопасности и гражданской защиты организационных и координирующих функций по созданию и пополнению областного резерва материальных ресурсов, обслуживанию системы оповещения населения. Таким образом, последствия масштабного наводнения, произошедшего в прошлом году, для отдельных компетентных органов не стали показательными. В связи с этим губернатору региона в феврале внесено представление", - говорится в сообщении. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля. В марте 2025 года правительство Оренбургской области сообщило РИА Новости о 15 жертвах наводнения весной 2024 года. По данным местных властей, люди, отказавшиеся эвакуироваться, утонули или переохладились.
https://ria.ru/20250326/pasler-2007577031.html
https://ria.ru/20250326/putin-2007575548.html
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оренбургская область, урал, россия, денис паслер, владимир путин, евгений солнцев, общество
Оренбургская область, Урал, Россия, Денис Паслер, Владимир Путин, Евгений Солнцев, Общество
ГП внесла представление главе Оренбуржья из-за неготовности служб к ЧС

Генпрокуратура внесла представление Паслеру из-за неполной готовности служб к ЧС

© Фото : пресс-служба губернатора Оренбургской областиСпасатели эвакуируют пострадавших от паводка в Оренбургской области
Спасатели эвакуируют пострадавших от паводка в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Оренбургской области
Спасатели эвакуируют пострадавших от паводка в Оренбургской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что в феврале внесла представление губернатору Оренбургской области Денису Паслеру из-за ненадлежащей подготовки ответственных служб к возможным ЧС.
С марта 2019 года пост губернатора региона занимал Денис Паслер. В среду президент РФ Владимир Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область, а главе правительства ДНР Евгению Солнцеву - Оренбургскую область.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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"В Оренбургской области при проверке готовности сил и средств регионального звена к весеннему паводку прокуратурой вскрыты факты ненадлежащей реализации местным департаментом пожарной безопасности и гражданской защиты организационных и координирующих функций по созданию и пополнению областного резерва материальных ресурсов, обслуживанию системы оповещения населения. Таким образом, последствия масштабного наводнения, произошедшего в прошлом году, для отдельных компетентных органов не стали показательными. В связи с этим губернатору региона в феврале внесено представление", - говорится в сообщении.
В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
В марте 2025 года правительство Оренбургской области сообщило РИА Новости о 15 жертвах наводнения весной 2024 года. По данным местных властей, люди, отказавшиеся эвакуироваться, утонули или переохладились.
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26 марта, 21:56
 
Оренбургская областьУралРоссияДенис ПаслерВладимир ПутинЕвгений СолнцевОбщество
 
 
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