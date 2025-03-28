https://ria.ru/20250328/genkonsulstvo-2007918270.html

Российское генконсульство рассказало о ситуации с пострадавшими на Пхукете

Российское генконсульство рассказало о ситуации с пострадавшими на Пхукете - РИА Новости, 28.03.2025

Российское генконсульство рассказало о ситуации с пострадавшими на Пхукете

Генеральное консульство России на Пхукете не получало информацию о пострадавших россиянах и каких-либо разрушениях, сообщили в диппредставительстве. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:05:00+03:00

2025-03-28T13:05:00+03:00

2025-03-28T13:16:00+03:00

в мире

таиланд

мьянма

россия

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Генеральное консульство России на Пхукете не получало информацию о пострадавших россиянах и каких-либо разрушениях, сообщили в диппредставительстве. "По данным Департамента по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий Таиланда, 28 марта 2025 года в 13.20 (9.20 мск - ред.) в Мьянме произошло землетрясение, толчки которого ощущались во многих провинциях Королевства. Сведения о каких-либо разрушениях и пострадавших в консульском округе Генконсульства не поступали", - говорится в Telegram-канале ведомства. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда. Местные СМИ сообщают о двух погибших в результате обрушения здания в Бангкоке.

https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007896609.html

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мьянма

россия

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в мире, таиланд, мьянма, россия, землетрясение в мьянме и таиланде