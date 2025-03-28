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Комитет ГД поддержал проект о заочных судах за преступления против России - РИА Новости, 28.03.2025
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11:31 28.03.2025 (обновлено: 11:32 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/gd-2007891834.html
Комитет ГД поддержал проект о заочных судах за преступления против России
Комитет ГД поддержал проект о заочных судах за преступления против России - РИА Новости, 28.03.2025
Комитет ГД поддержал проект о заочных судах за преступления против России
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате рассмотреть 2 апреля и принять в первом чтении законопроект о судебных разбирательствах без участия... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:31:00+03:00
2025-03-28T11:32:00+03:00
россия
вячеслав володин
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общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате рассмотреть 2 апреля и принять в первом чтении законопроект о судебных разбирательствах без участия подсудимого при совершении преступления против безопасности РФ из-за рубежа, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе. Законопроект был внесен межфракционной группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. "Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 871363-8 "О внесении изменения в статью 247 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", - сказано в документе. Также комитет предлагает рассмотреть законопроект на пленарном заседании 2 апреля.
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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Комитет ГД поддержал проект о заочных судах за преступления против России

Комитет ГД поддержал заочные суды за преступления против России из-за рубежа

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате рассмотреть 2 апреля и принять в первом чтении законопроект о судебных разбирательствах без участия подсудимого при совершении преступления против безопасности РФ из-за рубежа, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроект был внесен межфракционной группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
"Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 871363-8 "О внесении изменения в статью 247 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", - сказано в документе.
Также комитет предлагает рассмотреть законопроект на пленарном заседании 2 апреля.
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Комитет ГД одобрил проект о наказании для покинувших страну преступников
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РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
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