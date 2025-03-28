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Комитет ГД поддержал проект о заочных судах за преступления против России
Комитет ГД поддержал проект о заочных судах за преступления против России - РИА Новости, 28.03.2025
Комитет ГД поддержал проект о заочных судах за преступления против России
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате рассмотреть 2 апреля и принять в первом чтении законопроект о судебных разбирательствах без участия... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:31:00+03:00
2025-03-28T11:31:00+03:00
2025-03-28T11:32:00+03:00
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате рассмотреть 2 апреля и принять в первом чтении законопроект о судебных разбирательствах без участия подсудимого при совершении преступления против безопасности РФ из-за рубежа, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе. Законопроект был внесен межфракционной группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. "Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 871363-8 "О внесении изменения в статью 247 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", - сказано в документе. Также комитет предлагает рассмотреть законопроект на пленарном заседании 2 апреля.
https://ria.ru/20241213/nakazanie-1989010556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Комитет ГД поддержал проект о заочных судах за преступления против России
Комитет ГД поддержал заочные суды за преступления против России из-за рубежа