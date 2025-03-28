https://ria.ru/20250328/gaza-2008056225.html

Число погибших в Газе за десять дней приблизилось к 900

Число погибших в Газе за десять дней приблизилось к 900 - РИА Новости, 28.03.2025

Число погибших в Газе за десять дней приблизилось к 900

Число погибших в палестинском секторе Газа с 18 марта приблизилось к 900, говорится в публикации Telegram-канала министерства здравоохранения сектора Газа. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T22:33:00+03:00

2025-03-28T22:33:00+03:00

2025-03-28T22:33:00+03:00

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ДОХА, 28 мар - РИА Новости. Число погибших в палестинском секторе Газа с 18 марта приблизилось к 900, говорится в публикации Telegram-канала министерства здравоохранения сектора Газа. "Сорок три человека погибли, еще 115 раненых доставлены в больницы сектора Газа за последние 24 часа. Общее число погибших и раненых с 18 марта 2025 года достигло 896 погибших и 1984 раненых", - сообщили в минздраве. При этом, как отметили в министерстве, с 7 октября 2023 года число жертв израильской агрессии возросло до 50 251 человек, 114 025 получили ранения.

https://ria.ru/20250328/konflikt-1915630213.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году