Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в Газе за десять дней приблизилось к 900 - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:33 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/gaza-2008056225.html
Число погибших в Газе за десять дней приблизилось к 900
Число погибших в Газе за десять дней приблизилось к 900 - РИА Новости, 28.03.2025
Число погибших в Газе за десять дней приблизилось к 900
Число погибших в палестинском секторе Газа с 18 марта приблизилось к 900, говорится в публикации Telegram-канала министерства здравоохранения сектора Газа. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T22:33:00+03:00
2025-03-28T22:33:00+03:00
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901436397_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_8ac9b4e81054cbc3bb7d0aec05cc3b72.jpg
ДОХА, 28 мар - РИА Новости. Число погибших в палестинском секторе Газа с 18 марта приблизилось к 900, говорится в публикации Telegram-канала министерства здравоохранения сектора Газа. "Сорок три человека погибли, еще 115 раненых доставлены в больницы сектора Газа за последние 24 часа. Общее число погибших и раненых с 18 марта 2025 года достигло 896 погибших и 1984 раненых", - сообщили в минздраве. При этом, как отметили в министерстве, с 7 октября 2023 года число жертв израильской агрессии возросло до 50 251 человек, 114 025 получили ранения.
https://ria.ru/20250328/konflikt-1915630213.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901436397_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_cc7ced04fe99d24f38a905ad56414a07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Число погибших в Газе за десять дней приблизилось к 900

Минздрав Газы: число погибших с 18 марта достигло 896 и 1984 раненых

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаударов Израиля в городе Газа
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 28 мар - РИА Новости. Число погибших в палестинском секторе Газа с 18 марта приблизилось к 900, говорится в публикации Telegram-канала министерства здравоохранения сектора Газа.
«
"Сорок три человека погибли, еще 115 раненых доставлены в больницы сектора Газа за последние 24 часа. Общее число погибших и раненых с 18 марта 2025 года достигло 896 погибших и 1984 раненых", - сообщили в минздраве.
При этом, как отметили в министерстве, с 7 октября 2023 года число жертв израильской агрессии возросло до 50 251 человек, 114 025 получили ранения.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала