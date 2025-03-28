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Иностранцам продлили разрешение оплачивать газ не только в Газпромбанке - РИА Новости, 28.03.2025
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16:28 28.03.2025 (обновлено: 16:37 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/gaz-2007980941.html
Иностранцам продлили разрешение оплачивать газ не только в Газпромбанке
Иностранцам продлили разрешение оплачивать газ не только в Газпромбанке - РИА Новости, 28.03.2025
Иностранцам продлили разрешение оплачивать газ не только в Газпромбанке
Президент России Владимир Путин продлил до 1 июля разрешение иностранцам оплачивать российский газ не только через Газпромбанк, но и через другие российские... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:28:00+03:00
2025-03-28T16:37:00+03:00
газпромбанк
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 1 июля разрешение иностранцам оплачивать российский газ не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, ранее срок истекал 1 апреля, следует из соответствующего указа.Согласно указу №186, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками газа". В новой редакции уточняется, что иностранные покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 июля 2025 года.Путин в конце декабря подписывал указ со соответствующим разрешением для зарубежных контрагентов до 1 апреля.В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Позже Газпромбанк сообщил, что он продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку российского газа иностранными покупателями.
https://ria.ru/20250320/gaz-2006330997.html
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газпромбанк, владимир путин, экономика, россия
Газпромбанк, Владимир Путин, Экономика, Россия
Иностранцам продлили разрешение оплачивать газ не только в Газпромбанке

Путин разрешил иностранцам до 1 июля платить за газ РФ не только в Газпромбанке

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВывеска отделения "Газпромбанка"
Вывеска отделения Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вывеска отделения "Газпромбанка". Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 1 июля разрешение иностранцам оплачивать российский газ не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, ранее срок истекал 1 апреля, следует из соответствующего указа.
Согласно указу №186, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками газа". В новой редакции уточняется, что иностранные покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 июля 2025 года.
Путин в конце декабря подписывал указ со соответствующим разрешением для зарубежных контрагентов до 1 апреля.
В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Позже Газпромбанк сообщил, что он продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку российского газа иностранными покупателями.
Логотип Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Reuters: США продлили исключения для Словакии по оплате российского газа
20 марта, 22:35
 
ГазпромбанкВладимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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