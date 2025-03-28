https://ria.ru/20250328/gaz-2007980941.html

Иностранцам продлили разрешение оплачивать газ не только в Газпромбанке

Иностранцам продлили разрешение оплачивать газ не только в Газпромбанке - РИА Новости, 28.03.2025

Иностранцам продлили разрешение оплачивать газ не только в Газпромбанке

Президент России Владимир Путин продлил до 1 июля разрешение иностранцам оплачивать российский газ не только через Газпромбанк, но и через другие российские... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T16:28:00+03:00

2025-03-28T16:28:00+03:00

2025-03-28T16:37:00+03:00

газпромбанк

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 1 июля разрешение иностранцам оплачивать российский газ не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, ранее срок истекал 1 апреля, следует из соответствующего указа.Согласно указу №186, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками газа". В новой редакции уточняется, что иностранные покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 июля 2025 года.Путин в конце декабря подписывал указ со соответствующим разрешением для зарубежных контрагентов до 1 апреля.В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Позже Газпромбанк сообщил, что он продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку российского газа иностранными покупателями.

https://ria.ru/20250320/gaz-2006330997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

газпромбанк, владимир путин, экономика, россия