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Ганчев рассказал, что дает освобождение харьковского села Красное Первое - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 28.03.2025 (обновлено: 16:16 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/ganchev-2007973089.html
Ганчев рассказал, что дает освобождение харьковского села Красное Первое
Ганчев рассказал, что дает освобождение харьковского села Красное Первое - РИА Новости, 28.03.2025
Ганчев рассказал, что дает освобождение харьковского села Красное Первое
Освобождение харьковского села Красное Первое позволит выровнять линию фронта, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:13:00+03:00
2025-03-28T16:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Освобождение харьковского села Красное Первое позволит выровнять линию фронта, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Наша армия продолжает расширять зону контроля на правом берегу реки Оскол, продвигаясь севернее Двуречной. Это ступенчатое продвижение, которое позволяет нам выровнять линию фронта", - сказал Ганчев.Минобороны РФ в пятницу сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области.
https://ria.ru/20250327/vsu-2007600408.html
харьковская область
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харьковская область, виталий ганчев, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Россия
Ганчев рассказал, что дает освобождение харьковского села Красное Первое

Ганчев: освобождение села Красное Первое позволит выровнять линию фронта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Освобождение харьковского села Красное Первое позволит выровнять линию фронта, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Наша армия продолжает расширять зону контроля на правом берегу реки Оскол, продвигаясь севернее Двуречной. Это ступенчатое продвижение, которое позволяет нам выровнять линию фронта", - сказал Ганчев.
Минобороны РФ в пятницу сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области.
Украинский военнослужащий в Харькове - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Военный эксперт раскрыл, кого Киев перебросил на Харьковское направление
27 марта, 06:04
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевРоссия
 
 
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