https://ria.ru/20250328/ganchev-2007973089.html

Ганчев рассказал, что дает освобождение харьковского села Красное Первое

Ганчев рассказал, что дает освобождение харьковского села Красное Первое - РИА Новости, 28.03.2025

Ганчев рассказал, что дает освобождение харьковского села Красное Первое

Освобождение харьковского села Красное Первое позволит выровнять линию фронта, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T16:13:00+03:00

2025-03-28T16:13:00+03:00

2025-03-28T16:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Освобождение харьковского села Красное Первое позволит выровнять линию фронта, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Наша армия продолжает расширять зону контроля на правом берегу реки Оскол, продвигаясь севернее Двуречной. Это ступенчатое продвижение, которое позволяет нам выровнять линию фронта", - сказал Ганчев.Минобороны РФ в пятницу сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области.

https://ria.ru/20250327/vsu-2007600408.html

харьковская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, виталий ганчев, россия