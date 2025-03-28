https://ria.ru/20250328/ganchev-2007973089.html
Ганчев рассказал, что дает освобождение харьковского села Красное Первое
Ганчев рассказал, что дает освобождение харьковского села Красное Первое - РИА Новости, 28.03.2025
Ганчев рассказал, что дает освобождение харьковского села Красное Первое
Освобождение харьковского села Красное Первое позволит выровнять линию фронта, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:13:00+03:00
2025-03-28T16:13:00+03:00
2025-03-28T16:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Освобождение харьковского села Красное Первое позволит выровнять линию фронта, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Наша армия продолжает расширять зону контроля на правом берегу реки Оскол, продвигаясь севернее Двуречной. Это ступенчатое продвижение, которое позволяет нам выровнять линию фронта", - сказал Ганчев.Минобороны РФ в пятницу сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области.
https://ria.ru/20250327/vsu-2007600408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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харьковская область, виталий ганчев, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Россия
Ганчев рассказал, что дает освобождение харьковского села Красное Первое
Ганчев: освобождение села Красное Первое позволит выровнять линию фронта