https://ria.ru/20250328/gabon-2007853269.html

Советник президента Габона не исключил появления российских баз в стране

Советник президента Габона не исключил появления российских баз в стране - РИА Новости, 28.03.2025

Советник президента Габона не исключил появления российских баз в стране

Вопрос о российских военных базах в Габоне пока преждевременен, но такая возможность не исключается, страна переходит от исключительного партнёрства с Францией... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T07:19:00+03:00

2025-03-28T07:19:00+03:00

2025-03-28T07:19:00+03:00

габон

франция

россия

брис олигуи нгема

france 24

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151172/72/1511727229_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8e5161bbf6580f53b97f63cafc7a2d7c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Вопрос о российских военных базах в Габоне пока преждевременен, но такая возможность не исключается, страна переходит от исключительного партнёрства с Францией к равноправному взаимодействию с другими странами в военной сфере, заявил РИА Новости Приват Нгомо, советник президента переходного периода Габонской Республики. Раннее президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема в интервью французским изданиям RFI и France 24 допустил размещение российских военных в стране в случае, если РФ выступит с соответствующей инициативой. "Пока речь не идет о российских военных базах в Габоне. Это было бы слишком поспешно. Однако теперь такая возможность больше не исключается, в отличие от времен прежних режимов", - заявил собеседник агентства. Приват Нгомо напомнил, что в интервью французским журналистам лидер переходного правительства Габонa заявил, что Франция больше не является исключительным партнером, а рассматривается наравне с другими странами, включая Россию и Китай. "Это означает, что Габон все больше ориентируется на многосторонность, и логика монополии, которая преобладала ранее, теперь осталась в прошлом. Мы отдаем предпочтение многополярности, то есть взаимодействию с различными центрами силы, существующими сегодня в мире", - подытожил политик. В Габоне 12 апреля 2025 года пройдут президентские выборы, которые завершат переходный период, начавшийся после государственного переворота 30 августа 2023 года, когда был отстранён от власти президент Али Бонго, а к власти пришёл генерал Брис Олигуи Нгема. Генерал Олигуи, возглавивший переходное правительство на протяжении 18 месяцев, официально выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах. Для участия в них ему потребуется взять "временный отпуск" от военной службы, поскольку, согласно конституции, действующие военнослужащие не могут баллотироваться на высший пост. В случае победы он получит семилетний президентский срок.

https://ria.ru/20250326/gabon-2007435426.html

https://ria.ru/20250202/prezident-1996898659.html

габон

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

габон, франция, россия, брис олигуи нгема, france 24