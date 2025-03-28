https://ria.ru/20250328/fsb-2007872528.html

Жителя Смоленской области задержали за призывы истреблять русских семьями

Жителя Смоленской области задержали за призывы истреблять русских семьями - РИА Новости, 28.03.2025

Жителя Смоленской области задержали за призывы истреблять русских семьями

Жителя города Десногорска Смоленской области, выступающего против проведения СВО, задержали за призывы истреблять русское население целыми семьями, сообщило... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T10:21:00+03:00

2025-03-28T10:21:00+03:00

2025-03-28T13:03:00+03:00

россия

смоленская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Жителя города Десногорска Смоленской области, выступающего против проведения СВО, задержали за призывы истреблять русское население целыми семьями, сообщило региональное управление ФСБ. "Злоумышленник открыто поддерживал высказывания относительно применения насилия в отношении русского народа. Кроме того, сам настаивал на необходимости расправляться с русскими, призывая к этому других пользователей. В частности, предлагал истреблять россиян семьями, начиная с детей и заканчивая пожилыми людьми", — говорится в релизе. По информации спецслужбы, задержанный, сам гражданин России, выступал с подобными заявлениями в проукраинских и эмигрантских сообществах в одном из мессенджеров, в которые вступил на почве острой неприязни к россиянам. После задержания он объяснил свои намерения ненавистью к российскому народу, добавили в ФСБ. Против мужчины возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250327/fsb-2007635896.html

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россия, смоленская область, безопасность