https://ria.ru/20250328/fsb-2007869419.html

ФСБ показала кадры задержания россиянина, готовившего теракт в Москве

ФСБ показала кадры задержания россиянина, готовившего теракт в Москве - РИА Новости, 28.03.2025

ФСБ показала кадры задержания россиянина, готовившего теракт в Москве

ФСБ РФ показала видео задержания гражданина России, который по заданию спецслужб Украины готовил взрыв в людном месте в Москве. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T10:08:00+03:00

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россия

москва

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео задержания гражданина России, который по заданию спецслужб Украины готовил взрыв в людном месте в Москве. Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании гражданина РФ, 1972 года рождения, который планировал в интересах украинских спецслужб подорвать административное здание в Москве, у него нашли пятикилограммовую бомбу. На видео показан момент задержания преступника, а также его признания.

https://ria.ru/20250327/fsb-2007636249.html

россия

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Задержание россиянина, планировавшего совершить теракт по заданию украинских спецслужб задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб планировал подорвать административное здание в Москве. 2025-03-28T10:08 true PT3M17S

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россия, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность