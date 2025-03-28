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ФСБ показала кадры задержания россиянина, готовившего теракт в Москве - РИА Новости, 28.03.2025
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10:08 28.03.2025 (обновлено: 10:10 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/fsb-2007869419.html
ФСБ показала кадры задержания россиянина, готовившего теракт в Москве
ФСБ показала кадры задержания россиянина, готовившего теракт в Москве - РИА Новости, 28.03.2025
ФСБ показала кадры задержания россиянина, готовившего теракт в Москве
ФСБ РФ показала видео задержания гражданина России, который по заданию спецслужб Украины готовил взрыв в людном месте в Москве. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:08:00+03:00
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россия
москва
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео задержания гражданина России, который по заданию спецслужб Украины готовил взрыв в людном месте в Москве. Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании гражданина РФ, 1972 года рождения, который планировал в интересах украинских спецслужб подорвать административное здание в Москве, у него нашли пятикилограммовую бомбу. На видео показан момент задержания преступника, а также его признания.
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Задержание россиянина, планировавшего совершить теракт по заданию украинских спецслужб
задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб планировал подорвать административное здание в Москве.
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россия, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Москва, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ показала кадры задержания россиянина, готовившего теракт в Москве

ФСБ показала кадры задержания готовившего теракт в Москве агента Киева

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео задержания гражданина России, который по заданию спецслужб Украины готовил взрыв в людном месте в Москве.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании гражданина РФ, 1972 года рождения, который планировал в интересах украинских спецслужб подорвать административное здание в Москве, у него нашли пятикилограммовую бомбу.
На видео показан момент задержания преступника, а также его признания.
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РоссияМоскваУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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