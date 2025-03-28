ФСБ предотвратила теракт в Москве, готовившийся украинскими спецслужбами
ФСБ задержала россиянина, который готовил теракт в Москве по заданию Киева
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Москве задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв административного здания, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"В Москве задержан ранее судимый по статьям 105 "Убийство", 163 "Вымогательство", 161 "Грабеж" Уголовного кодекса России гражданин России, 1972 года рождения, планировавший в интересах украинских спецслужб подрыв самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей", — говорится в релизе.
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Задержанный признался, что в феврале его завербовали украинские спецслужбы. По заданию куратора он достал из тайника самодельную бомбу с часовым механизмом, которую должен был заложить в одном из административных зданий столицы. Куратор обещал ему после теракта обеспечить выезд на Украину, а там фигурант собирался присоединиться к воюющим против России боевикам.
На видео, опубликованном ФСБ, мужчина производит разведку около одного из многофункциональных центров. На допросе он признался, что списался с украинскими спецслужбами, те предложили ему заработать денег и обещали за теракт десять тысяч долларов.
Силовики изъяли у него готовое к применению взрывное устройство массой пять килограммов на основе аммонала и смартфон, который использовался для связи с украинскими спецслужбами.
Силовики изъяли у него готовое к применению взрывное устройство массой пять килограммов на основе аммонала и смартфон, который использовался для связи с украинскими спецслужбами.
Против задержанного возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконной перевозке взрывных устройств. Мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.
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