https://ria.ru/20250328/flot-2007825468.html

Путин рассказал о планах развития флота

Путин рассказал о планах развития флота - РИА Новости, 28.03.2025

Путин рассказал о планах развития флота

Планы России по развитию своего флота и ВС не ограничиваются новыми ледоколами, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T00:11:00+03:00

2025-03-28T00:11:00+03:00

2025-03-28T00:31:00+03:00

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Планы России по развитию своего флота и ВС не ограничиваются новыми ледоколами, сообщил президент России Владимир Путин."Этим (созданием новых ледоколов - ред.) не ограничиваются все наши планы строительства вооруженных сил и военно-морского флота. Есть планы по строительству надводных кораблей, и стратегических ракетоносцев", - сказал Путин во время беседы с моряками в Мурманске.

https://ria.ru/20250327/putin-2007824125.html

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2025

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россия, владимир путин