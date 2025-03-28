https://ria.ru/20250328/flot-2007825468.html
Путин рассказал о планах развития флота
Путин рассказал о планах развития флота - РИА Новости, 28.03.2025
Путин рассказал о планах развития флота
Планы России по развитию своего флота и ВС не ограничиваются новыми ледоколами, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:11:00+03:00
2025-03-28T00:11:00+03:00
2025-03-28T00:31:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007272903_0:138:3164:1919_1920x0_80_0_0_b5b2c0b08d32cd7d411698c48a1a3660.jpg
МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Планы России по развитию своего флота и ВС не ограничиваются новыми ледоколами, сообщил президент России Владимир Путин."Этим (созданием новых ледоколов - ред.) не ограничиваются все наши планы строительства вооруженных сил и военно-морского флота. Есть планы по строительству надводных кораблей, и стратегических ракетоносцев", - сказал Путин во время беседы с моряками в Мурманске.
https://ria.ru/20250327/putin-2007824125.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007272903_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_86fe5f650e16e391f3b32cb3e5b3c1fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин рассказал о планах развития флота
Путин: развитие морского флота России не ограничивается новыми ледоколами