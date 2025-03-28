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Путин рассказал о планах развития флота - РИА Новости, 28.03.2025
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00:11 28.03.2025 (обновлено: 00:31 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/flot-2007825468.html
Путин рассказал о планах развития флота
Путин рассказал о планах развития флота - РИА Новости, 28.03.2025
Путин рассказал о планах развития флота
Планы России по развитию своего флота и ВС не ограничиваются новыми ледоколами, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:11:00+03:00
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россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Планы России по развитию своего флота и ВС не ограничиваются новыми ледоколами, сообщил президент России Владимир Путин."Этим (созданием новых ледоколов - ред.) не ограничиваются все наши планы строительства вооруженных сил и военно-морского флота. Есть планы по строительству надводных кораблей, и стратегических ракетоносцев", - сказал Путин во время беседы с моряками в Мурманске.
https://ria.ru/20250327/putin-2007824125.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о планах развития флота

Путин: развитие морского флота России не ограничивается новыми ледоколами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Планы России по развитию своего флота и ВС не ограничиваются новыми ледоколами, сообщил президент России Владимир Путин.
"Этим (созданием новых ледоколов - ред.) не ограничиваются все наши планы строительства вооруженных сил и военно-морского флота. Есть планы по строительству надводных кораблей, и стратегических ракетоносцев", - сказал Путин во время беседы с моряками в Мурманске.
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин рассказал, каким требованиям должны отвечать новые корабли
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