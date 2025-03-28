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ФАС расширит перечень биржевых товаров - РИА Новости, 28.03.2025
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09:59 28.03.2025 (обновлено: 10:39 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/fas-2007867950.html
ФАС расширит перечень биржевых товаров
ФАС расширит перечень биржевых товаров - РИА Новости, 28.03.2025
ФАС расширит перечень биржевых товаров
‍Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с Петербургской биржей будет расширять перечень товаров для формирования национальных индикаторов с... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T09:59:00+03:00
2025-03-28T10:39:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ‍Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с Петербургской биржей будет расширять перечень товаров для формирования национальных индикаторов с использованием опыта рынка топлива, следует из заявления начальника Управления регулирования ТЭК и химической промышленности ведомства Елены Цышевской. "Сейчас ведомство совместно с органами власти и Петербургской биржей формирует экосистему товарных рынков. Система включает биржевую торговлю, регистрацию внебиржевых договоров, формирование индикаторов цен с использованием опыта рынка нефтепродуктов", - приводит пресс-служба биржи слова Цышевской. Торги рядом биржевых товаров проходят на Петербургской бирже - крупнейшей товарной бирже России. Она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году. При этом в России существуют нормативы для ряда таких товаров - минимальный процент от произведённого, который должен быть реализован через биржу. Перспективные направления развития организованных торгов - совершенствование мелкооптовой торговли нефтепродуктами, дополнительное расширение номенклатуры нефтехимической продукции, работа Национального биржевого ценового агентства, добавили в ведомстве. Также принята Концепция биржевых торгов товарами на пространстве ЕАЭС. Сейчас ведется разработка нормативных правовых актов. Биржа планирует начать тестовые торги в текущем полугодии, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250224/birzha-2001338378.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Евразийский экономический союз
ФАС расширит перечень биржевых товаров

ФАС расширит перечень биржевых товаров для формирования нациндикаторов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗданиие Федеральной антимонопольной службы России
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Зданиие Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ‍Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с Петербургской биржей будет расширять перечень товаров для формирования национальных индикаторов с использованием опыта рынка топлива, следует из заявления начальника Управления регулирования ТЭК и химической промышленности ведомства Елены Цышевской.
"Сейчас ведомство совместно с органами власти и Петербургской биржей формирует экосистему товарных рынков. Система включает биржевую торговлю, регистрацию внебиржевых договоров, формирование индикаторов цен с использованием опыта рынка нефтепродуктов", - приводит пресс-служба биржи слова Цышевской.
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Торги рядом биржевых товаров проходят на Петербургской бирже - крупнейшей товарной бирже России. Она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году. При этом в России существуют нормативы для ряда таких товаров - минимальный процент от произведённого, который должен быть реализован через биржу.
Перспективные направления развития организованных торгов - совершенствование мелкооптовой торговли нефтепродуктами, дополнительное расширение номенклатуры нефтехимической продукции, работа Национального биржевого ценового агентства, добавили в ведомстве.
Также принята Концепция биржевых торгов товарами на пространстве ЕАЭС. Сейчас ведется разработка нормативных правовых актов. Биржа планирует начать тестовые торги в текущем полугодии, уточняется в сообщении.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Евразийский экономический союз
 
 
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