Рейтинг@Mail.ru
Арктика может стать новым вызовом для Европы, передает Sky - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:59 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/evropa-2008064682.html
Арктика может стать новым вызовом для Европы, передает Sky
Арктика может стать новым вызовом для Европы, передает Sky - РИА Новости, 28.03.2025
Арктика может стать новым вызовом для Европы, передает Sky
Совместное использование Арктики Россией и США может стать новым вызовом для стран Европы при администрации президента США Дональда Трампа, такое мнение выразил РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T23:59:00+03:00
2025-03-28T23:59:00+03:00
в мире
гренландия
арктика
сша
дональд трамп
европа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894787583_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ab94984d743e6259ddd64aabaa6527ef.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Совместное использование Арктики Россией и США может стать новым вызовом для стран Европы при администрации президента США Дональда Трампа, такое мнение выразил телеканал Sky. Телеканал рассуждает о значении Арктики для мира из-за её минералов, называя её "огромным призом". "Угроза того, то Россия и Америка совместно будут использовать Арктику при большом разделе сил является новым вызовом для стран Европы при администрации Трампа", - отметил телеканал. Sky также анализирует планы Трампа в отношении Гренландии. По его словам, как Трамп, так и его вице-президент Джей Ди Вэнс "нуждаются в Гренландии для безопасности". Телеканал рассуждает, что администрация Трампа заинтересована в Гренландии ради минералов. В пятницу в ходе посещения космической базы Питтуфик. в Гренландии американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение вперед. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
https://ria.ru/20250327/putin-2007786437.html
https://ria.ru/20250328/vens-2008049414.html
https://ria.ru/20250328/vens-2008050991.html
гренландия
арктика
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894787583_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_aa257f9ac8e5889be9afd7479255a7fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, арктика, сша, дональд трамп, европа, россия
В мире, Гренландия, Арктика, США, Дональд Трамп, Европа, Россия
Арктика может стать новым вызовом для Европы, передает Sky

Sky: использование Россией и США Арктики может стать новым вызовом для Европы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Арктика. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Совместное использование Арктики Россией и США может стать новым вызовом для стран Европы при администрации президента США Дональда Трампа, такое мнение выразил телеканал Sky.
Телеканал рассуждает о значении Арктики для мира из-за её минералов, называя её "огромным призом".
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин допустил совместные с Западом проекты в Арктике
27 марта, 19:50
"Угроза того, то Россия и Америка совместно будут использовать Арктику при большом разделе сил является новым вызовом для стран Европы при администрации Трампа", - отметил телеканал.
Sky также анализирует планы Трампа в отношении Гренландии. По его словам, как Трамп, так и его вице-президент Джей Ди Вэнс "нуждаются в Гренландии для безопасности". Телеканал рассуждает, что администрация Трампа заинтересована в Гренландии ради минералов.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
США должны обеспечить лидерство в Арктике на поколение вперед, заявил Вэнс
Вчера, 21:24
В пятницу в ходе посещения космической базы Питтуфик. в Гренландии американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение вперед.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
Илулиссат, Гренландия - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Вэнс заявил об интересах России и Китая в Гренландии
Вчера, 21:38
 
В миреГренландияАрктикаСШАДональд ТрампЕвропаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала