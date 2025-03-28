https://ria.ru/20250328/evropa-2008064682.html

Арктика может стать новым вызовом для Европы, передает Sky

Арктика может стать новым вызовом для Европы, передает Sky - РИА Новости, 28.03.2025

Арктика может стать новым вызовом для Европы, передает Sky

Совместное использование Арктики Россией и США может стать новым вызовом для стран Европы при администрации президента США Дональда Трампа, такое мнение выразил РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T23:59:00+03:00

2025-03-28T23:59:00+03:00

2025-03-28T23:59:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Совместное использование Арктики Россией и США может стать новым вызовом для стран Европы при администрации президента США Дональда Трампа, такое мнение выразил телеканал Sky. Телеканал рассуждает о значении Арктики для мира из-за её минералов, называя её "огромным призом". "Угроза того, то Россия и Америка совместно будут использовать Арктику при большом разделе сил является новым вызовом для стран Европы при администрации Трампа", - отметил телеканал. Sky также анализирует планы Трампа в отношении Гренландии. По его словам, как Трамп, так и его вице-президент Джей Ди Вэнс "нуждаются в Гренландии для безопасности". Телеканал рассуждает, что администрация Трампа заинтересована в Гренландии ради минералов. В пятницу в ходе посещения космической базы Питтуфик. в Гренландии американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение вперед. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.

https://ria.ru/20250327/putin-2007786437.html

https://ria.ru/20250328/vens-2008049414.html

https://ria.ru/20250328/vens-2008050991.html

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арктика

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в мире, гренландия, арктика, сша, дональд трамп, европа, россия