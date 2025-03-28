https://ria.ru/20250328/evropa-2007944187.html

Песков прокомментировал позицию ЕС по снятию санкций

Песков прокомментировал позицию ЕС по снятию санкций - РИА Новости, 28.03.2025

Песков прокомментировал позицию ЕС по снятию санкций

Если Европа не хочет идти по пути ослабления санкций в рамках черноморской инициативы, это значит, что она не хотят идти по пути мира, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:47:00+03:00

2025-03-28T14:47:00+03:00

2025-03-28T14:47:00+03:00

дмитрий песков

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

сша

россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Если Европа не хочет идти по пути ослабления санкций в рамках черноморской инициативы, это значит, что она не хотят идти по пути мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Собственно, если европейские страны не хотят идти по этому пути (ослабления санкций - ред.), то это означает, что они не хотят идти по пути мира, не хотят способствовать и действовать в унисон с усилиями, которые проявляют в Москве и Вашингтоне для выхода в мирное русло", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20250327/rossija-2007658842.html

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дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, сша, россия