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Песков прокомментировал позицию ЕС по снятию санкций - РИА Новости, 28.03.2025
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14:47 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/evropa-2007944187.html
Песков прокомментировал позицию ЕС по снятию санкций
Песков прокомментировал позицию ЕС по снятию санкций - РИА Новости, 28.03.2025
Песков прокомментировал позицию ЕС по снятию санкций
Если Европа не хочет идти по пути ослабления санкций в рамках черноморской инициативы, это значит, что она не хотят идти по пути мира, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:47:00+03:00
2025-03-28T14:47:00+03:00
дмитрий песков
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
сша
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Если Европа не хочет идти по пути ослабления санкций в рамках черноморской инициативы, это значит, что она не хотят идти по пути мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Собственно, если европейские страны не хотят идти по этому пути (ослабления санкций - ред.), то это означает, что они не хотят идти по пути мира, не хотят способствовать и действовать в унисон с усилиями, которые проявляют в Москве и Вашингтоне для выхода в мирное русло", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
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дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, сша, россия
Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире, США, Россия
Песков прокомментировал позицию ЕС по снятию санкций

Песков: если Европа не хочет ослаблять санкции, она не хочет идти по пути мира

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Если Европа не хочет идти по пути ослабления санкций в рамках черноморской инициативы, это значит, что она не хотят идти по пути мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Собственно, если европейские страны не хотят идти по этому пути (ослабления санкций - ред.), то это означает, что они не хотят идти по пути мира, не хотят способствовать и действовать в унисон с усилиями, которые проявляют в Москве и Вашингтоне для выхода в мирное русло", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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Дмитрий ПесковТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В миреСШАРоссия
 
 
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