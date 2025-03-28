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Премьер Италии согласилась с позицией Вэнса по Европе - РИА Новости, 28.03.2025
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09:33 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/evropa-2007864533.html
Премьер Италии согласилась с позицией Вэнса по Европе
Премьер Италии согласилась с позицией Вэнса по Европе - РИА Новости, 28.03.2025
Премьер Италии согласилась с позицией Вэнса по Европе
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью газете Financial Times заявила, что согласна с позицией вице-президента США Джей Ди Вэнса по Европе, отметив,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T09:33:00+03:00
2025-03-28T09:33:00+03:00
в мире
европа
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью газете Financial Times заявила, что согласна с позицией вице-президента США Джей Ди Вэнса по Европе, отметив, что та "немного потеряла себя". В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европа угрожает сама себе. При этом в качестве примера Вэнс привел отмену итогов выборов в Румынии и реакцию на это событие европейских политиков. Мелони заявила, что согласна с едкими нападкам Вэнса на Европу. "Я должна сказать, что согласна ... Я говорю это уже много лет... Европа немного потеряла себя", - сказала она. По мнению Мелони, критика США в адрес Европы была направлена ​​не на ее народ, а на ее "правящий класс... и идею о том, что вместо того, чтобы понимать реальность и искать способы дать людям ответы, вы можете навязывать им свою идеологию".
https://ria.ru/20250327/siyyarto-2007737442.html
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в мире, европа, сша, италия, джорджа мелони
В мире, Европа, США, Италия, Джорджа Мелони
Премьер Италии согласилась с позицией Вэнса по Европе

Премьер Италии Мелони заявила, что Европа немного потеряла себя

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью газете Financial Times заявила, что согласна с позицией вице-президента США Джей Ди Вэнса по Европе, отметив, что та "немного потеряла себя".
В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европа угрожает сама себе. При этом в качестве примера Вэнс привел отмену итогов выборов в Румынии и реакцию на это событие европейских политиков.
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Мелони заявила, что согласна с едкими нападкам Вэнса на Европу.
"Я должна сказать, что согласна ... Я говорю это уже много лет... Европа немного потеряла себя", - сказала она.
По мнению Мелони, критика США в адрес Европы была направлена ​​не на ее народ, а на ее "правящий класс... и идею о том, что вместо того, чтобы понимать реальность и искать способы дать людям ответы, вы можете навязывать им свою идеологию".
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В миреЕвропаСШАИталияДжорджа Мелони
 
 
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