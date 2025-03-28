https://ria.ru/20250328/evropa-2007864533.html

Премьер Италии согласилась с позицией Вэнса по Европе

Премьер Италии согласилась с позицией Вэнса по Европе - РИА Новости, 28.03.2025

Премьер Италии согласилась с позицией Вэнса по Европе

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью газете Financial Times заявила, что согласна с позицией вице-президента США Джей Ди Вэнса по Европе, отметив,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T09:33:00+03:00

2025-03-28T09:33:00+03:00

2025-03-28T09:33:00+03:00

в мире

европа

сша

италия

джорджа мелони

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826706348_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_96d6660f6c664a36eee64c6b56f7f6e9.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью газете Financial Times заявила, что согласна с позицией вице-президента США Джей Ди Вэнса по Европе, отметив, что та "немного потеряла себя". В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европа угрожает сама себе. При этом в качестве примера Вэнс привел отмену итогов выборов в Румынии и реакцию на это событие европейских политиков. Мелони заявила, что согласна с едкими нападкам Вэнса на Европу. "Я должна сказать, что согласна ... Я говорю это уже много лет... Европа немного потеряла себя", - сказала она. По мнению Мелони, критика США в адрес Европы была направлена ​​не на ее народ, а на ее "правящий класс... и идею о том, что вместо того, чтобы понимать реальность и искать способы дать людям ответы, вы можете навязывать им свою идеологию".

https://ria.ru/20250327/siyyarto-2007737442.html

https://ria.ru/20250214/tramp-1999504652.html

европа

сша

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, европа, сша, италия, джорджа мелони