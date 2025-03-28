Премьер Италии согласилась с позицией Вэнса по Европе
Премьер Италии Мелони заявила, что Европа немного потеряла себя
© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью газете Financial Times заявила, что согласна с позицией вице-президента США Джей Ди Вэнса по Европе, отметив, что та "немного потеряла себя".
В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европа угрожает сама себе. При этом в качестве примера Вэнс привел отмену итогов выборов в Румынии и реакцию на это событие европейских политиков.
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Мелони заявила, что согласна с едкими нападкам Вэнса на Европу.
"Я должна сказать, что согласна ... Я говорю это уже много лет... Европа немного потеряла себя", - сказала она.
По мнению Мелони, критика США в адрес Европы была направлена не на ее народ, а на ее "правящий класс... и идею о том, что вместо того, чтобы понимать реальность и искать способы дать людям ответы, вы можете навязывать им свою идеологию".
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