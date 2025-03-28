Ефимов: в 2024 году медучреждения Москвы получили 17 объектов недвижимости
Ефимов: в 2024 году медучреждениям Москвы предоставили 17 объектов недвижимости
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Москве в 2024 году передали в оперативное управление медицинским учреждениям 17 зданий и сооружений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В 2024 году медицинским учреждениям в оперативное управление было передано 17 объектов недвижимости общей площадью почти 254,5 тысячи квадратных метров. Они расположены в девяти административных округах", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Ефимов отметил, что медучреждения получили новые флагманские центры для оказания экстренной помощи, поликлиники, отделения специализированной помощи. Также в оперативное управление передали вспомогательные объекты: котельные, паркинги и другие постройки.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что в Новой Москве медучреждения предоставили четыре новых здания. Их общая площадь составила свыше 33,2 тысячи квадратных метров. На юге города в оперативное управление системе здравоохранения предоставили три здания, по два объекта город передал на северо-востоке и юго-западе столицы.
Кроме того, на юго-западе Москвы городская больницы №31 получила в управление новый корпус площадью более 14,5 тысячи "квадратов", добавляется в сообщении.