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Ефимов: в 2024 году медучреждения Москвы получили 17 объектов недвижимости - РИА Новости, 28.03.2025
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15:06 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/efimov-2007929821.html
Ефимов: в 2024 году медучреждения Москвы получили 17 объектов недвижимости
Ефимов: в 2024 году медучреждения Москвы получили 17 объектов недвижимости - РИА Новости, 28.03.2025
Ефимов: в 2024 году медучреждения Москвы получили 17 объектов недвижимости
В Москве в 2024 году передали в оперативное управление медицинским учреждениям 17 зданий и сооружений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:06:00+03:00
2025-03-28T15:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Москве в 2024 году передали в оперативное управление медицинским учреждениям 17 зданий и сооружений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В 2024 году медицинским учреждениям в оперативное управление было передано 17 объектов недвижимости общей площадью почти 254,5 тысячи квадратных метров. Они расположены в девяти административных округах", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Ефимов отметил, что медучреждения получили новые флагманские центры для оказания экстренной помощи, поликлиники, отделения специализированной помощи. Также в оперативное управление передали вспомогательные объекты: котельные, паркинги и другие постройки.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что в Новой Москве медучреждения предоставили четыре новых здания. Их общая площадь составила свыше 33,2 тысячи квадратных метров. На юге города в оперативное управление системе здравоохранения предоставили три здания, по два объекта город передал на северо-востоке и юго-западе столицы.Кроме того, на юго-западе Москвы городская больницы №31 получила в управление новый корпус площадью более 14,5 тысячи "квадратов", добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250328/arenda-2007886634.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в 2024 году медучреждения Москвы получили 17 объектов недвижимости

Ефимов: в 2024 году медучреждениям Москвы предоставили 17 объектов недвижимости

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Москве в 2024 году передали в оперативное управление медицинским учреждениям 17 зданий и сооружений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В 2024 году медицинским учреждениям в оперативное управление было передано 17 объектов недвижимости общей площадью почти 254,5 тысячи квадратных метров. Они расположены в девяти административных округах", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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Ефимов отметил, что медучреждения получили новые флагманские центры для оказания экстренной помощи, поликлиники, отделения специализированной помощи. Также в оперативное управление передали вспомогательные объекты: котельные, паркинги и другие постройки.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что в Новой Москве медучреждения предоставили четыре новых здания. Их общая площадь составила свыше 33,2 тысячи квадратных метров. На юге города в оперативное управление системе здравоохранения предоставили три здания, по два объекта город передал на северо-востоке и юго-западе столицы.
Кроме того, на юго-западе Москвы городская больницы №31 получила в управление новый корпус площадью более 14,5 тысячи "квадратов", добавляется в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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