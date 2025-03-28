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В ДТП со скорой в Москве пострадали четыре человека - РИА Новости, 28.03.2025
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21:23 28.03.2025 (обновлено: 21:24 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/dtp-2008049016.html
В ДТП со скорой в Москве пострадали четыре человека
В ДТП со скорой в Москве пострадали четыре человека - РИА Новости, 28.03.2025
В ДТП со скорой в Москве пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате аварии с участием машины скорой помощи, врезавшейся в остановку на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T21:23:00+03:00
2025-03-28T21:24:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате аварии с участием машины скорой помощи, врезавшейся в остановку на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что машина скорой помощи влетела в остановку общественного транспорта на юге Москвы. "В результате пострадало трое сотрудников скорой помощи, а также один человек на остановке", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250327/dtp-2007681014.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В ДТП со скорой в Москве пострадали четыре человека

В Москве четыре человека пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПоследствия наезда машины скорой помощи на остановку общественного транспорта на улице Кировоградская на юге Москвы
Последствия наезда машины скорой помощи на остановку общественного транспорта на улице Кировоградская на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Последствия наезда машины скорой помощи на остановку общественного транспорта на улице Кировоградская на юге Москвы
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате аварии с участием машины скорой помощи, врезавшейся в остановку на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что машина скорой помощи влетела в остановку общественного транспорта на юге Москвы.
«
"В результате пострадало трое сотрудников скорой помощи, а также один человек на остановке", - рассказали в пресс-службе.
ДТП в Арзамасе. 27 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В ДТП со скорой в Арзамасе пострадали четыре человека
27 марта, 14:08
 
ПроисшествияМосква
 
 
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