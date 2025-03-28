В ДТП со скорой в Москве пострадали четыре человека
В Москве четыре человека пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи
© АГН "Москва" / Денис ВоронинПоследствия наезда машины скорой помощи на остановку общественного транспорта на улице Кировоградская на юге Москвы
Последствия наезда машины скорой помощи на остановку общественного транспорта на улице Кировоградская на юге Москвы
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате аварии с участием машины скорой помощи, врезавшейся в остановку на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что машина скорой помощи влетела в остановку общественного транспорта на юге Москвы.
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"В результате пострадало трое сотрудников скорой помощи, а также один человек на остановке", - рассказали в пресс-службе.
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