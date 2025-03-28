https://ria.ru/20250328/dtp-2008049016.html

В ДТП со скорой в Москве пострадали четыре человека

В ДТП со скорой в Москве пострадали четыре человека - РИА Новости, 28.03.2025

В ДТП со скорой в Москве пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате аварии с участием машины скорой помощи, врезавшейся в остановку на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T21:23:00+03:00

2025-03-28T21:23:00+03:00

2025-03-28T21:24:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате аварии с участием машины скорой помощи, врезавшейся в остановку на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что машина скорой помощи влетела в остановку общественного транспорта на юге Москвы. "В результате пострадало трое сотрудников скорой помощи, а также один человек на остановке", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250327/dtp-2007681014.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва