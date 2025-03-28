Рейтинг@Mail.ru
В Москве госпитализировали пострадавших в ДТП со скорой - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 28.03.2025 (обновлено: 22:41 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/dtp-2008046761.html
В Москве госпитализировали пострадавших в ДТП со скорой
В Москве госпитализировали пострадавших в ДТП со скорой - РИА Новости, 28.03.2025
В Москве госпитализировали пострадавших в ДТП со скорой
Все пострадавшие в результате аварии с участием скорой, влетевшей в остановку в Москве, были госпитализированы в столичные стационары в состоянии средней... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T21:10:00+03:00
2025-03-28T22:41:00+03:00
москва
происшествия
россия
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2008042842_0:37:660:408_1920x0_80_0_0_a149167febbc2559ccebd075bdd0427c.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Все пострадавшие в результате аварии с участием скорой, влетевшей в остановку в Москве, были госпитализированы в столичные стационары в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департаменте здравоохранения.Ранее в соцсетях и СМИ сообщалось, что машина скорой помощи влетела в остановку общественного транспорта в Москве."Все пострадавшие были госпитализированы в столичные стационары в состоянии средней степени тяжести для оказания необходимой медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве подчеркнули, что автомобиль скорой помощи, следовавший со спецсигналами для оказания экстренной медицинской помощи, совершил вынужденный манёвр и выехал на остановку общественного транспорта.
https://ria.ru/20250327/dtp-2007681014.html
https://ria.ru/20250328/novosibirsk-2007857197.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2008042842_0:0:660:495_1920x0_80_0_0_221fbe49ae45d9345d95685521c2d345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, россия, дтп
Москва, Происшествия, Россия, ДТП
В Москве госпитализировали пострадавших в ДТП со скорой

Пострадавших в ДТП со скорой, влетевшей в остановку в Москве, госпитализировали

© Кадр видео очевидцаМашина скорой помощи влетела в остановку общественного транспорта на юге Москвы
Машина скорой помощи влетела в остановку общественного транспорта на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Кадр видео очевидца
Машина скорой помощи влетела в остановку общественного транспорта на юге Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Все пострадавшие в результате аварии с участием скорой, влетевшей в остановку в Москве, были госпитализированы в столичные стационары в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департаменте здравоохранения.
Ранее в соцсетях и СМИ сообщалось, что машина скорой помощи влетела в остановку общественного транспорта в Москве.
ДТП в Арзамасе. 27 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В ДТП со скорой в Арзамасе пострадали четыре человека
27 марта, 14:08
"Все пострадавшие были госпитализированы в столичные стационары в состоянии средней степени тяжести для оказания необходимой медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что автомобиль скорой помощи, следовавший со спецсигналами для оказания экстренной медицинской помощи, совершил вынужденный манёвр и выехал на остановку общественного транспорта.
Никита Заставнюк в зале суда, который обвиняется в смертельном ДТП в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Новосибирске арестовали виновника смертельного ДТП
Вчера, 08:26
 
МоскваПроисшествияРоссияДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала