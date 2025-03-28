https://ria.ru/20250328/dtp-2008046761.html

В Москве госпитализировали пострадавших в ДТП со скорой

В Москве госпитализировали пострадавших в ДТП со скорой - РИА Новости, 28.03.2025

В Москве госпитализировали пострадавших в ДТП со скорой

Все пострадавшие в результате аварии с участием скорой, влетевшей в остановку в Москве, были госпитализированы в столичные стационары в состоянии средней... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T21:10:00+03:00

2025-03-28T21:10:00+03:00

2025-03-28T22:41:00+03:00

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происшествия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Все пострадавшие в результате аварии с участием скорой, влетевшей в остановку в Москве, были госпитализированы в столичные стационары в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департаменте здравоохранения.Ранее в соцсетях и СМИ сообщалось, что машина скорой помощи влетела в остановку общественного транспорта в Москве."Все пострадавшие были госпитализированы в столичные стационары в состоянии средней степени тяжести для оказания необходимой медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве подчеркнули, что автомобиль скорой помощи, следовавший со спецсигналами для оказания экстренной медицинской помощи, совершил вынужденный манёвр и выехал на остановку общественного транспорта.

https://ria.ru/20250327/dtp-2007681014.html

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москва, происшествия, россия, дтп