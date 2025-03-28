https://ria.ru/20250328/dtp-2008046761.html
В Москве госпитализировали пострадавших в ДТП со скорой
В Москве госпитализировали пострадавших в ДТП со скорой - РИА Новости, 28.03.2025
В Москве госпитализировали пострадавших в ДТП со скорой
Все пострадавшие в результате аварии с участием скорой, влетевшей в остановку в Москве, были госпитализированы в столичные стационары в состоянии средней... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T21:10:00+03:00
2025-03-28T21:10:00+03:00
2025-03-28T22:41:00+03:00
москва
происшествия
россия
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2008042842_0:37:660:408_1920x0_80_0_0_a149167febbc2559ccebd075bdd0427c.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Все пострадавшие в результате аварии с участием скорой, влетевшей в остановку в Москве, были госпитализированы в столичные стационары в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департаменте здравоохранения.Ранее в соцсетях и СМИ сообщалось, что машина скорой помощи влетела в остановку общественного транспорта в Москве."Все пострадавшие были госпитализированы в столичные стационары в состоянии средней степени тяжести для оказания необходимой медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве подчеркнули, что автомобиль скорой помощи, следовавший со спецсигналами для оказания экстренной медицинской помощи, совершил вынужденный манёвр и выехал на остановку общественного транспорта.
https://ria.ru/20250327/dtp-2007681014.html
https://ria.ru/20250328/novosibirsk-2007857197.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2008042842_0:0:660:495_1920x0_80_0_0_221fbe49ae45d9345d95685521c2d345.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, россия, дтп
Москва, Происшествия, Россия, ДТП
В Москве госпитализировали пострадавших в ДТП со скорой
Пострадавших в ДТП со скорой, влетевшей в остановку в Москве, госпитализировали