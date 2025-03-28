https://ria.ru/20250328/dtp-2008041200.html
В Перми автобус врезался в пять машин и световую опору
В Перми автобус врезался в пять машин и световую опору - РИА Новости, 28.03.2025
В Перми автобус врезался в пять машин и световую опору
Пассажирский автобус врезался в пять автомобилей и световую опору на улице Докучаева в Перми, люди не пострадали, сообщают краевые ГУ МВД и прокуратура. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T20:20:00+03:00
2025-03-28T20:20:00+03:00
2025-03-28T20:20:00+03:00
происшествия
авто
пермь
дзержинский район
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ПЕРМЬ, 28 мар - РИА Новости. Пассажирский автобус врезался в пять автомобилей и световую опору на улице Докучаева в Перми, люди не пострадали, сообщают краевые ГУ МВД и прокуратура. "По улице Докучаева двигался автобус, водитель которого в районе дома 42а допустил наезд на пять машин и световую опору. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении полиции. Уточняется, что причиной ДТП могло стать плохое самочувствие водителя автобуса: по предварительным данным, у него возникли проблемы с сердцем. В надзорном ведомстве добавили, что прокуратура Дзержинского района контролирует установление обстоятельств и причин происшествия с автобусом.
https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, пермь, дзержинский район
Происшествия, Авто, Пермь, Дзержинский район
В Перми автобус врезался в пять машин и световую опору
Автобус в Перми врезался в пять автомобилей и фонарь, никто не пострадал