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В Перми автобус врезался в пять машин и световую опору - РИА Новости, 28.03.2025
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20:20 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/dtp-2008041200.html
В Перми автобус врезался в пять машин и световую опору
В Перми автобус врезался в пять машин и световую опору - РИА Новости, 28.03.2025
В Перми автобус врезался в пять машин и световую опору
Пассажирский автобус врезался в пять автомобилей и световую опору на улице Докучаева в Перми, люди не пострадали, сообщают краевые ГУ МВД и прокуратура. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T20:20:00+03:00
2025-03-28T20:20:00+03:00
происшествия
авто
пермь
дзержинский район
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ПЕРМЬ, 28 мар - РИА Новости. Пассажирский автобус врезался в пять автомобилей и световую опору на улице Докучаева в Перми, люди не пострадали, сообщают краевые ГУ МВД и прокуратура. "По улице Докучаева двигался автобус, водитель которого в районе дома 42а допустил наезд на пять машин и световую опору. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении полиции. Уточняется, что причиной ДТП могло стать плохое самочувствие водителя автобуса: по предварительным данным, у него возникли проблемы с сердцем. В надзорном ведомстве добавили, что прокуратура Дзержинского района контролирует установление обстоятельств и причин происшествия с автобусом.
https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html
пермь
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происшествия, авто, пермь, дзержинский район
Происшествия, Авто, Пермь, Дзержинский район
В Перми автобус врезался в пять машин и световую опору

Автобус в Перми врезался в пять автомобилей и фонарь, никто не пострадал

© соцсетиМесто ДТП с участием пассажирского автобуса на улице Докучаева в Перми
Место ДТП с участием пассажирского автобуса на улице Докучаева в Перми - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© соцсети
Место ДТП с участием пассажирского автобуса на улице Докучаева в Перми
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ПЕРМЬ, 28 мар - РИА Новости. Пассажирский автобус врезался в пять автомобилей и световую опору на улице Докучаева в Перми, люди не пострадали, сообщают краевые ГУ МВД и прокуратура.
«
"По улице Докучаева двигался автобус, водитель которого в районе дома 42а допустил наезд на пять машин и световую опору. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении полиции.
Уточняется, что причиной ДТП могло стать плохое самочувствие водителя автобуса: по предварительным данным, у него возникли проблемы с сердцем.
В надзорном ведомстве добавили, что прокуратура Дзержинского района контролирует установление обстоятельств и причин происшествия с автобусом.
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ПроисшествияАвтоПермьДзержинский район
 
 
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