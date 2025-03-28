https://ria.ru/20250328/dtp-2008041200.html

В Перми автобус врезался в пять машин и световую опору

В Перми автобус врезался в пять машин и световую опору - РИА Новости, 28.03.2025

В Перми автобус врезался в пять машин и световую опору

Пассажирский автобус врезался в пять автомобилей и световую опору на улице Докучаева в Перми, люди не пострадали, сообщают краевые ГУ МВД и прокуратура. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T20:20:00+03:00

2025-03-28T20:20:00+03:00

2025-03-28T20:20:00+03:00

происшествия

авто

пермь

дзержинский район

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ПЕРМЬ, 28 мар - РИА Новости. Пассажирский автобус врезался в пять автомобилей и световую опору на улице Докучаева в Перми, люди не пострадали, сообщают краевые ГУ МВД и прокуратура. "По улице Докучаева двигался автобус, водитель которого в районе дома 42а допустил наезд на пять машин и световую опору. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении полиции. Уточняется, что причиной ДТП могло стать плохое самочувствие водителя автобуса: по предварительным данным, у него возникли проблемы с сердцем. В надзорном ведомстве добавили, что прокуратура Дзержинского района контролирует установление обстоятельств и причин происшествия с автобусом.

https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html

пермь

дзержинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, пермь, дзержинский район