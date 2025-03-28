Долина должна будет вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры
Юрист Хаминский: Долина должна будет вернуть Лурье 112 миллионов рублей
Лариса Долина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина должна будет вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье, рассказал РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Пресс-служба Хамовнического суда Москвы в пятницу сообщила РИА Новости, что иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной удовлетворен. Иск Долиной и встречный иск Лурье были объединены в одно производство и рассматривались в закрытом режиме. Процесс длится около полугода. Хаминский напомнил, что одним из доводов защиты певицы были сомнения в соответствии стоимости квартиры рыночным реалиям. Лурье заплатила за объект недвижимости 114 миллионов рублей, в то время как похожие апартаменты в том же доме выставлялись за 190 миллионов рублей. По мнению юриста, простое сравнение цен в популярном агрегаторе не может служить безоговорочным доказательством нерыночности сделки.
"Если решение суда первой инстанции останется без изменений, Долина будет вынуждена вернуть Лурье 112 миллионов рублей", — подчеркнул Хаминский.
Летом 2024 года Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников. На ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывает, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами. По данным МВД, мошенники нанесли Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов. Она находится в СИЗО.
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По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль, под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. Артур Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, также уже арестованного, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня 2024 года перевела десять миллионов рублей.
В конце декабря был арестован четвертый соучастник, Андрей Основ. Прокуратура столицы сообщала в своем Telegram-канале, что "20-летний житель Тольятти <...> по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери, и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам. Они должны будут выплатить 69 миллионов рублей. Все фигуранты находятся в СИЗО.
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