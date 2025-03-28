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Долина должна будет вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры - РИА Новости, 28.03.2025
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Шоубиз
 
20:10 28.03.2025 (обновлено: 20:53 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/dolina-2008040358.html
Долина должна будет вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры
Долина должна будет вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры - РИА Новости, 28.03.2025
Долина должна будет вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры
Народная артистка России Лариса Долина должна будет вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье, рассказал РИА Новости юрист,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T20:10:00+03:00
2025-03-28T20:53:00+03:00
шоубиз
происшествия
йошкар-ола
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина должна будет вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье, рассказал РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.Пресс-служба Хамовнического суда Москвы в пятницу сообщила РИА Новости, что иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной удовлетворен. Иск Долиной и встречный иск Лурье были объединены в одно производство и рассматривались в закрытом режиме. Процесс длится около полугода. Хаминский напомнил, что одним из доводов защиты певицы были сомнения в соответствии стоимости квартиры рыночным реалиям. Лурье заплатила за объект недвижимости 114 миллионов рублей, в то время как похожие апартаменты в том же доме выставлялись за 190 миллионов рублей. По мнению юриста, простое сравнение цен в популярном агрегаторе не может служить безоговорочным доказательством нерыночности сделки. "Если решение суда первой инстанции останется без изменений, Долина будет вынуждена вернуть Лурье 112 миллионов рублей", — подчеркнул Хаминский. Летом 2024 года Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников. На ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывает, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами. По данным МВД, мошенники нанесли Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов. Она находится в СИЗО.По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль, под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. Артур Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, также уже арестованного, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня 2024 года перевела десять миллионов рублей. В конце декабря был арестован четвертый соучастник, Андрей Основ. Прокуратура столицы сообщала в своем Telegram-канале, что "20-летний житель Тольятти &lt;...&gt; по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери, и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам. Они должны будут выплатить 69 миллионов рублей. Все фигуранты находятся в СИЗО.
https://realty.ria.ru/20250324/sud-2007020558.html
https://ria.ru/20250310/dolina-2004143744.html
https://realty.ria.ru/20250117/sud-1994177159.html
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происшествия, йошкар-ола, москва, тольятти, лариса долина, россия
Шоубиз, Происшествия, Йошкар-Ола, Москва, Тольятти, Лариса Долина, Россия
Долина должна будет вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры

Юрист Хаминский: Долина должна будет вернуть Лурье 112 миллионов рублей

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Лариса Долина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина должна будет вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье, рассказал РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Пресс-служба Хамовнического суда Москвы в пятницу сообщила РИА Новости, что иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной удовлетворен. Иск Долиной и встречный иск Лурье были объединены в одно производство и рассматривались в закрытом режиме. Процесс длится около полугода. Хаминский напомнил, что одним из доводов защиты певицы были сомнения в соответствии стоимости квартиры рыночным реалиям. Лурье заплатила за объект недвижимости 114 миллионов рублей, в то время как похожие апартаменты в том же доме выставлялись за 190 миллионов рублей. По мнению юриста, простое сравнение цен в популярном агрегаторе не может служить безоговорочным доказательством нерыночности сделки.
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"Если решение суда первой инстанции останется без изменений, Долина будет вынуждена вернуть Лурье 112 миллионов рублей", — подчеркнул Хаминский.
Летом 2024 года Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников. На ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывает, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами. По данным МВД, мошенники нанесли Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов. Она находится в СИЗО.
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По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль, под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. Артур Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, также уже арестованного, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня 2024 года перевела десять миллионов рублей.
В конце декабря был арестован четвертый соучастник, Андрей Основ. Прокуратура столицы сообщала в своем Telegram-канале, что "20-летний житель Тольятти <...> по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери, и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам. Они должны будут выплатить 69 миллионов рублей. Все фигуранты находятся в СИЗО.
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ШоубизПроисшествияЙошкар-ОлаМоскваТольяттиЛариса ДолинаРоссия
 
 
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