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Долиной, пострадавшей от аферистов, вернули квартиру в Москве - РИА Новости, 28.03.2025
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17:17 28.03.2025 (обновлено: 20:16 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/dolina-2008000569.html
Долиной, пострадавшей от аферистов, вернули квартиру в Москве
Долиной, пострадавшей от аферистов, вернули квартиру в Москве - РИА Новости, 28.03.2025
Долиной, пострадавшей от аферистов, вернули квартиру в Москве
Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск народной артистки России Ларисы Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной, сообщили РИА... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:17:00+03:00
2025-03-28T20:16:00+03:00
москва
лариса долина
происшествия
йошкар-ола
россия
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск народной артистки России Ларисы Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Решением Хамовнического районного суда города Москвы от 28 марта 2025 года удовлетворены исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за Ларисой Долиной. В удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении решением суда отказано", — говорится в материале. Как рассказал агентству юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, артистка должна будет вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Иск Долиной о признании сделки недействительной и встречный иск покупательницы Полины Лурье были объединены в одно производство и рассматривались в закрытом режиме. Процесс длится около полугода. Представители сторон на протяжении рассмотрения исков отказывались комментировать журналистам процесс, ссылаясь на подписку о неразглашении.Летом 2024 года артистка сообщила, что оказалась жертвой мошенников, на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывает, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.По данным МВД, мошенники нанесли Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. Дело возбудили в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО.По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.Артур Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, также уже арестованного, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня 2024 года перевела десять миллионов рублей.В конце декабря арестовали четвертого соучастника Андрея Основа. Прокуратура столицы сообщала, что "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей. Все фигуранты находятся в СИЗО.
https://ria.ru/20250310/dolina-2004143744.html
https://ria.ru/20241219/dolina-1990031598.html
https://ria.ru/20241216/kvartira-1989516459.html
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москва, лариса долина, происшествия, йошкар-ола, россия
Москва, Лариса Долина, Происшествия, Йошкар-Ола, Россия
Долиной, пострадавшей от аферистов, вернули квартиру в Москве

Суд вернул Долиной, пострадавшей от аферистов, квартиру в Хамовниках

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Лариса Долина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск народной артистки России Ларисы Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Решением Хамовнического районного суда города Москвы от 28 марта 2025 года удовлетворены исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за Ларисой Долиной. В удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении решением суда отказано", — говорится в материале.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Мошенники собирали "пожертвования" от лица Ларисы Долиной
10 марта, 16:59
Как рассказал агентству юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, артистка должна будет вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье.
Иск Долиной о признании сделки недействительной и встречный иск покупательницы Полины Лурье были объединены в одно производство и рассматривались в закрытом режиме. Процесс длится около полугода. Представители сторон на протяжении рассмотрения исков отказывались комментировать журналистам процесс, ссылаясь на подписку о неразглашении.
Летом 2024 года артистка сообщила, что оказалась жертвой мошенников, на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывает, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.
По данным МВД, мошенники нанесли Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. Дело возбудили в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО.
Анжела Цырульникова - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Семья арестованной по делу Долиной курьера сменила место жительства
19 декабря 2024, 04:54
По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.
Артур Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, также уже арестованного, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня 2024 года перевела десять миллионов рублей.
В конце декабря арестовали четвертого соучастника Андрея Основа. Прокуратура столицы сообщала, что "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.
В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей. Все фигуранты находятся в СИЗО.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Лариса Долина может лишиться двух квартир из-за санкций
16 декабря 2024, 17:54
 
МоскваЛариса ДолинаПроисшествияЙошкар-ОлаРоссия
 
 
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