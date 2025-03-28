https://ria.ru/20250328/dolina-2008000569.html

Долиной, пострадавшей от аферистов, вернули квартиру в Москве

Долиной, пострадавшей от аферистов, вернули квартиру в Москве - РИА Новости, 28.03.2025

Долиной, пострадавшей от аферистов, вернули квартиру в Москве

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск народной артистки России Ларисы Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной, сообщили РИА... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T17:17:00+03:00

2025-03-28T17:17:00+03:00

2025-03-28T20:16:00+03:00

москва

лариса долина

происшествия

йошкар-ола

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989689797_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_04bf8a6b462cdc73b3e3fdff673ee1d5.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск народной артистки России Ларисы Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Решением Хамовнического районного суда города Москвы от 28 марта 2025 года удовлетворены исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за Ларисой Долиной. В удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении решением суда отказано", — говорится в материале. Как рассказал агентству юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, артистка должна будет вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Иск Долиной о признании сделки недействительной и встречный иск покупательницы Полины Лурье были объединены в одно производство и рассматривались в закрытом режиме. Процесс длится около полугода. Представители сторон на протяжении рассмотрения исков отказывались комментировать журналистам процесс, ссылаясь на подписку о неразглашении.Летом 2024 года артистка сообщила, что оказалась жертвой мошенников, на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывает, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.По данным МВД, мошенники нанесли Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. Дело возбудили в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО.По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.Артур Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, также уже арестованного, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня 2024 года перевела десять миллионов рублей.В конце декабря арестовали четвертого соучастника Андрея Основа. Прокуратура столицы сообщала, что "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей. Все фигуранты находятся в СИЗО.

https://ria.ru/20250310/dolina-2004143744.html

https://ria.ru/20241219/dolina-1990031598.html

https://ria.ru/20241216/kvartira-1989516459.html

москва

йошкар-ола

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, лариса долина, происшествия, йошкар-ола, россия