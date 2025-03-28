https://ria.ru/20250328/dohod-2008040833.html

Назван среднемесячный доход служащего Банка России

Назван среднемесячный доход служащего Банка России - РИА Новости, 28.03.2025

Назван среднемесячный доход служащего Банка России

Среднемесячный доход одного служащего Банка России в 2024 году вырос на 3,8% и достиг 231,8 тысячи рублей, следует из годового отчета регулятора. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T20:14:00+03:00

2025-03-28T20:14:00+03:00

2025-03-28T20:15:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Среднемесячный доход одного служащего Банка России в 2024 году вырос на 3,8% и достиг 231,8 тысячи рублей, следует из годового отчета регулятора. "Среднемесячный доход на одного служащего в 2024 году составил 231 772 рубля (2023 год: 223 259 рублей)", - говорится в отчете. При этом среднесписочная численность служащих Банка России за 2024 год уменьшилась на 1 460 человек (3,2%) и составила 43 770 сотрудников. Также расходы на содержание служащих Банка России по сравнению с 2023 годом увеличились на 1,1 миллиарда рублей, или на 0,7%, из них расходы на оплату труда и другие выплаты служащим Банка России увеличились на 560 миллионов рублей, или на 0,5%, а начисления на оплату труда и на другие выплаты - на 559 миллионов рублей, или на 1,9%.

https://ria.ru/20250328/tsb-2007825319.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, центральный банк рф (цб рф)