Рейтинг@Mail.ru
Назван среднемесячный доход служащего Банка России - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 28.03.2025 (обновлено: 20:15 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/dohod-2008040833.html
Назван среднемесячный доход служащего Банка России
Назван среднемесячный доход служащего Банка России - РИА Новости, 28.03.2025
Назван среднемесячный доход служащего Банка России
Среднемесячный доход одного служащего Банка России в 2024 году вырос на 3,8% и достиг 231,8 тысячи рублей, следует из годового отчета регулятора. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T20:14:00+03:00
2025-03-28T20:15:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149584/62/1495846281_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_07336bc45a1c7b8eaa64c264d2d3d919.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Среднемесячный доход одного служащего Банка России в 2024 году вырос на 3,8% и достиг 231,8 тысячи рублей, следует из годового отчета регулятора. "Среднемесячный доход на одного служащего в 2024 году составил 231 772 рубля (2023 год: 223 259 рублей)", - говорится в отчете. При этом среднесписочная численность служащих Банка России за 2024 год уменьшилась на 1 460 человек (3,2%) и составила 43 770 сотрудников. Также расходы на содержание служащих Банка России по сравнению с 2023 годом увеличились на 1,1 миллиарда рублей, или на 0,7%, из них расходы на оплату труда и другие выплаты служащим Банка России увеличились на 560 миллионов рублей, или на 0,5%, а начисления на оплату труда и на другие выплаты - на 559 миллионов рублей, или на 1,9%.
https://ria.ru/20250328/tsb-2007825319.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149584/62/1495846281_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_b987c458c67a70d8229974d11eee5bc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Назван среднемесячный доход служащего Банка России

Среднемесячный доход служащего Банка России в 2024 году вырос до 231,8 тыс руб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Среднемесячный доход одного служащего Банка России в 2024 году вырос на 3,8% и достиг 231,8 тысячи рублей, следует из годового отчета регулятора.
«
"Среднемесячный доход на одного служащего в 2024 году составил 231 772 рубля (2023 год: 223 259 рублей)", - говорится в отчете.
При этом среднесписочная численность служащих Банка России за 2024 год уменьшилась на 1 460 человек (3,2%) и составила 43 770 сотрудников.
Также расходы на содержание служащих Банка России по сравнению с 2023 годом увеличились на 1,1 миллиарда рублей, или на 0,7%, из них расходы на оплату труда и другие выплаты служащим Банка России увеличились на 560 миллионов рублей, или на 0,5%, а начисления на оплату труда и на другие выплаты - на 559 миллионов рублей, или на 1,9%.
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
ЦБ опасается ожиданий россиян по быстрому росту доходов в будущем
Вчера, 00:09
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала