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В ДНР заочно рассмотрят дело наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:34 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/dnr-2007983952.html
В ДНР заочно рассмотрят дело наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ
В ДНР заочно рассмотрят дело наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025
В ДНР заочно рассмотрят дело наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ
Уголовное дело в отношении наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ, направлено в Верховный суд ДНР для заочного рассмотрения, сообщает Генеральная прокуратура... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:34:00+03:00
2025-03-28T16:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
бразилия
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Уголовное дело в отношении наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ, направлено в Верховный суд ДНР для заочного рассмотрения, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Федеративной Республики Бразилия Николаса Ча. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении По версии следствия, в марте 2022 года Николас Ча окончил курсы капралов в Бразилии, после этого прибыл во Львов, где прошел военную подготовку. Ча участвовал в боевых действиях в составе Интернационального легиона на краматорском направлении в ДНР против российской армии и силовых структур ДНР. В мае 2022 года перед наступлением российских военнослужащих на Северодонецк наемник покинул Украину. За указанные действия он получил более 211 тысяч рублей. Ча был объявлен в международный розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.
https://ria.ru/20250328/dnr-2007915912.html
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донецкая народная республика, бразилия, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Бразилия, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
В ДНР заочно рассмотрят дело наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ

В Верховный суд ДНР направили дело бразильского наемника, воевавшего за ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Уголовное дело в отношении наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ, направлено в Верховный суд ДНР для заочного рассмотрения, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Федеративной Республики Бразилия Николаса Ча. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В ДНР заочно осудили наемника из США, воевавшего за ВСУ
Вчера, 12:57
По версии следствия, в марте 2022 года Николас Ча окончил курсы капралов в Бразилии, после этого прибыл во Львов, где прошел военную подготовку. Ча участвовал в боевых действиях в составе Интернационального легиона на краматорском направлении в ДНР против российской армии и силовых структур ДНР. В мае 2022 года перед наступлением российских военнослужащих на Северодонецк наемник покинул Украину.
За указанные действия он получил более 211 тысяч рублей.
Ча был объявлен в международный розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.
Вид на центр Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В Боготе прошла акция протеста родственников пропавших на Украине наемников
27 марта, 02:13
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБразилияРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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