https://ria.ru/20250328/dnr-2007983952.html

В ДНР заочно рассмотрят дело наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ

В ДНР заочно рассмотрят дело наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025

В ДНР заочно рассмотрят дело наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ

Уголовное дело в отношении наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ, направлено в Верховный суд ДНР для заочного рассмотрения, сообщает Генеральная прокуратура... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T16:34:00+03:00

2025-03-28T16:34:00+03:00

2025-03-28T16:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

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бразилия

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Уголовное дело в отношении наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ, направлено в Верховный суд ДНР для заочного рассмотрения, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Федеративной Республики Бразилия Николаса Ча. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении По версии следствия, в марте 2022 года Николас Ча окончил курсы капралов в Бразилии, после этого прибыл во Львов, где прошел военную подготовку. Ча участвовал в боевых действиях в составе Интернационального легиона на краматорском направлении в ДНР против российской армии и силовых структур ДНР. В мае 2022 года перед наступлением российских военнослужащих на Северодонецк наемник покинул Украину. За указанные действия он получил более 211 тысяч рублей. Ча был объявлен в международный розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.

https://ria.ru/20250328/dnr-2007915912.html

https://ria.ru/20250327/kolumbiya-2007591426.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, бразилия, россия, вооруженные силы украины, украина