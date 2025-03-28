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В ДНР заочно осудили наемника из США, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/dnr-2007915912.html
В ДНР заочно осудили наемника из США, воевавшего за ВСУ
В ДНР заочно осудили наемника из США, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025
В ДНР заочно осудили наемника из США, воевавшего за ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил к семи годам наемника из США, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:57:00+03:00
2025-03-28T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сша
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к семи годам наемника из США, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Роберта Энтони Вардаро. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Вардаро к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в феврале 2022 года Вардаро прибыл на Украину, где вступил в качестве наемника в состав Интернационального легиона. До июня 2022 года он участвовал в вооруженном конфликте на стороне украинских силовых структур против военнослужащих российской армии. Размер полученного им вознаграждения превысил 346 тысяч рублей.
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донецкая народная республика, россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ДНР заочно осудили наемника из США, воевавшего за ВСУ

В ДНР наемника из США, воевавшего за ВСУ, заочно приговорили к семи годам

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к семи годам наемника из США, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Роберта Энтони Вардаро. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Вардаро к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что в феврале 2022 года Вардаро прибыл на Украину, где вступил в качестве наемника в состав Интернационального легиона. До июня 2022 года он участвовал в вооруженном конфликте на стороне украинских силовых структур против военнослужащих российской армии. Размер полученного им вознаграждения превысил 346 тысяч рублей.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В ДНР вынесли заочный приговор грузинскому наемнику, воевавшему за ВСУ
25 марта, 11:39
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияСШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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