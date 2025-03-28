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В ДНР заочно осудили наемника из США, воевавшего за ВСУ
В ДНР заочно осудили наемника из США, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025
В ДНР заочно осудили наемника из США, воевавшего за ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил к семи годам наемника из США, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:57:00+03:00
2025-03-28T12:57:00+03:00
2025-03-28T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к семи годам наемника из США, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Роберта Энтони Вардаро. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Вардаро к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в феврале 2022 года Вардаро прибыл на Украину, где вступил в качестве наемника в состав Интернационального легиона. До июня 2022 года он участвовал в вооруженном конфликте на стороне украинских силовых структур против военнослужащих российской армии. Размер полученного им вознаграждения превысил 346 тысяч рублей.
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донецкая народная республика, россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ДНР заочно осудили наемника из США, воевавшего за ВСУ
В ДНР наемника из США, воевавшего за ВСУ, заочно приговорили к семи годам