https://ria.ru/20250328/diskreditatsiya-2007885126.html

Комитет ГД одобрил проект об уголовном наказании за дискредитацию армии

Комитет ГД одобрил проект об уголовном наказании за дискредитацию армии - РИА Новости, 28.03.2025

Комитет ГД одобрил проект об уголовном наказании за дискредитацию армии

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате рассмотреть 2 апреля и принять в первом чтении законопроект об уголовных наказаниях за дискредитацию... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:09:00+03:00

2025-03-28T11:09:00+03:00

2025-03-28T11:17:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате рассмотреть 2 апреля и принять в первом чтении законопроект об уголовных наказаниях за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям, а также оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, по найму или из корыстных побуждений, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.Законопроект был внесен межфракционной группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным."Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 871724-8 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", - сказано в документе.Комитет также предлагает рассмотреть документ на пленарном заседании 2 апреля.

https://ria.ru/20250327/stomakhin-2007632458.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, вооруженные силы рф, общество