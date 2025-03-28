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Комитет ГД одобрил проект об уголовном наказании за дискредитацию армии - РИА Новости, 28.03.2025
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11:09 28.03.2025 (обновлено: 11:17 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/diskreditatsiya-2007885126.html
Комитет ГД одобрил проект об уголовном наказании за дискредитацию армии
Комитет ГД одобрил проект об уголовном наказании за дискредитацию армии - РИА Новости, 28.03.2025
Комитет ГД одобрил проект об уголовном наказании за дискредитацию армии
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате рассмотреть 2 апреля и принять в первом чтении законопроект об уголовных наказаниях за дискредитацию... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:09:00+03:00
2025-03-28T11:17:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате рассмотреть 2 апреля и принять в первом чтении законопроект об уголовных наказаниях за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям, а также оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, по найму или из корыстных побуждений, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.Законопроект был внесен межфракционной группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным."Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 871724-8 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", - сказано в документе.Комитет также предлагает рассмотреть документ на пленарном заседании 2 апреля.
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госдума рф, вооруженные силы рф, общество
Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Общество
Комитет ГД одобрил проект об уголовном наказании за дискредитацию армии

Комитет ГД одобрил проект об уголовном наказании за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате рассмотреть 2 апреля и принять в первом чтении законопроект об уголовных наказаниях за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям, а также оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, по найму или из корыстных побуждений, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроект был внесен межфракционной группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
"Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 871724-8 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", - сказано в документе.
Комитет также предлагает рассмотреть документ на пленарном заседании 2 апреля.
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Госдума РФВооруженные силы РФОбщество
 
 
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