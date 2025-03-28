https://ria.ru/20250328/dipp-2007865580.html

Более 10 новых производств появилось в московском технопарке "Алабушево"

Более 10 новых производств появилось в московском технопарке "Алабушево" - РИА Новости, 28.03.2025

Более 10 новых производств появилось в московском технопарке "Алабушево"

В столичном технопарке "Алабушево" в настоящее время готовятся к открытию более 10 производств, в их числе компании по выпуску медицинской техники,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T10:13:00+03:00

2025-03-28T10:13:00+03:00

2025-03-28T10:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В столичном технопарке "Алабушево" в настоящее время готовятся к открытию более 10 производств, в их числе компании по выпуску медицинской техники, фармацевтических товаров, высокоточного промышленного оборудования, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."Первую очередь промышленного технопарка “Алабушево” ввели в эксплуатацию в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в начале 2024 года. На текущий момент там готовятся к открытию производств более 10 компаний высокотехнологичных отраслей промышленности. Это производители медицинской техники и инструментов, ветеринарной фармацевтики, ювелирных изделий, комплектующих для нефтяной и газовой отраслей промышленности, микроэлектроники и ИТ-оборудования. В общей сложности размещение предприятий в трех корпусах первой очереди промтехнопарка обеспечит рабочими местами свыше 1,2 тысячи горожан", — привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Планируется, что общая площадь промышленного технопарка "Алабушево" превысит 100 тысяч квадратных метров. В настоящее время в ЗелАО на территории ОЭЗ "Технополис Москва" уже строится вторая очередь технопарка, в которую войдут 2 производственных корпуса и офисное здание. Проект технопарка реализует девелоперская компания Capital Group.Как отметили в пресс-службе, с 2020 года в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда правительство Москвы заключило более 140 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости. Это новые промышленные предприятия, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,2 триллиона рублей, что позволит создать более 300 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

https://ria.ru/20250327/datchiki-2007744330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60