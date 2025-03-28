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В Мандалае число погибших при землетрясении достигло 20 - РИА Новости, 28.03.2025
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13:28 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/chislo-2007924055.html
В Мандалае число погибших при землетрясении достигло 20
В Мандалае число погибших при землетрясении достигло 20 - РИА Новости, 28.03.2025
В Мандалае число погибших при землетрясении достигло 20
Число погибших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 20, сообщает газета New York Times со ссылкой на больницу Мандалая. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:28:00+03:00
2025-03-28T13:28:00+03:00
в мире
мьянма
таиланд
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число погибших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 20, сообщает газета New York Times со ссылкой на больницу Мандалая. Ранее издание сообщало о 13 погибших. "Число погибших возросло до 20 в Мандалае", - говорится в сообщении газеты. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда.
https://ria.ru/20250328/myanma-2007894599.html
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в мире, мьянма, таиланд, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Таиланд, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
В Мандалае число погибших при землетрясении достигло 20

NYT: в Мандалае число погибших при землетрясении возросло до 20 человек

© AP Photo / Aung Shine OoРазрушения в результате землетрясения в Мьянме
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Aung Shine Oo
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число погибших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 20, сообщает газета New York Times со ссылкой на больницу Мандалая.
Ранее издание сообщало о 13 погибших.
"Число погибших возросло до 20 в Мандалае", - говорится в сообщении газеты.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда.
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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В миреМьянмаТаиландЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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