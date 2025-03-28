https://ria.ru/20250328/chislo-2007924055.html

В Мандалае число погибших при землетрясении достигло 20

В Мандалае число погибших при землетрясении достигло 20 - РИА Новости, 28.03.2025

В Мандалае число погибших при землетрясении достигло 20

Число погибших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 20, сообщает газета New York Times со ссылкой на больницу Мандалая. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:28:00+03:00

2025-03-28T13:28:00+03:00

2025-03-28T13:28:00+03:00

в мире

мьянма

таиланд

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число погибших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 20, сообщает газета New York Times со ссылкой на больницу Мандалая. Ранее издание сообщало о 13 погибших. "Число погибших возросло до 20 в Мандалае", - говорится в сообщении газеты. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда.

https://ria.ru/20250328/myanma-2007894599.html

мьянма

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Варвара Скокшина

в мире, мьянма, таиланд, землетрясение в мьянме и таиланде