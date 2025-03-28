https://ria.ru/20250328/chasov-2007897676.html
Российские войска выбивают ВСУ из Часова Яра
Российские войска выбивают ВСУ из Часова Яра - РИА Новости, 28.03.2025
Российские войска выбивают ВСУ из Часова Яра
Российские войска выбивают ВСУ из Часова Яра улица за улицей, в городе идут ожесточенные бои, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:51:00+03:00
2025-03-28T11:51:00+03:00
2025-03-28T12:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские войска выбивают ВСУ из Часова Яра улица за улицей, в городе идут ожесточенные бои, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Пока можем говорить, еще идут городские бои. Понятно, видны перспективы. Видно, что улица за улицей, дом за домом противник выбивается, но это пока что еще процесс... Это одна из самых горячих точек сейчас на всей линии соприкосновения", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос РИА Новости, идут ли в Часов Яре ожесточенные бои.Он добавил, что противник пока сконцентрирован в черте города."Есть еще высотки, где противник имеет возможность закрепляться с учетом переброски постоянных резервов. Такая возможность у противника остается", - подчеркнул Пушилин.
https://ria.ru/20250328/motostrelki-2007889008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, россия, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Часов Яр
Российские войска выбивают ВСУ из Часова Яра
Российские войска выбивают ВСУ из Часова Яра, в городе идут ожесточенные бои