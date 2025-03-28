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Киевский режим наносит удары по объектам энергетики в Брянской области - РИА Новости, 28.03.2025
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10:19 28.03.2025 (обновлено: 10:21 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/bryanskaya-2007871994.html
Киевский режим наносит удары по объектам энергетики в Брянской области
Киевский режим наносит удары по объектам энергетики в Брянской области - РИА Новости, 28.03.2025
Киевский режим наносит удары по объектам энергетики в Брянской области
Киевский режим продолжает наносить удары по объектам энергетики в Брянской области, атаке подверглась электротрансформаторная подстанция, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:19:00+03:00
2025-03-28T10:21:00+03:00
брянская область
севский район
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Киевский режим продолжает наносить удары по объектам энергетики в Брянской области, атаке подверглась электротрансформаторная подстанция, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Киевский режим продолжает наносить удары по объектам энергетики. Украинские террористы атаковали с помощью двух дронов-камикадзе поселок Заря Севского района. Пострадавших нет. Атаке подверглась электротрансформаторная подстанция. Энергоснабжение не нарушено", - написал Богомаз. Кроме того, по его словам, в результате сброса взрывного устройства произошло возгорание жилого дома.Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.Во вторник на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250325/obstrely-2007092513.html
https://ria.ru/20250327/energetika-2007743891.html
брянская область
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брянская область, севский район, александр богомаз, происшествия
Брянская область, Севский район, Александр Богомаз, Происшествия
Киевский режим наносит удары по объектам энергетики в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз заявил об ударах Киева по объектам энергетики

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Киевский режим продолжает наносить удары по объектам энергетики в Брянской области, атаке подверглась электротрансформаторная подстанция, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Киевский режим продолжает наносить удары по объектам энергетики. Украинские террористы атаковали с помощью двух дронов-камикадзе поселок Заря Севского района. Пострадавших нет. Атаке подверглась электротрансформаторная подстанция. Энергоснабжение не нарушено", - написал Богомаз.
Кроме того, по его словам, в результате сброса взрывного устройства произошло возгорание жилого дома.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Киев увеличивает обстрелы российских территорий, заявили в МИД
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Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
Во вторник на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В РФПИ назвали безопасность энергетики шагом к решению конфликта на Украине
27 марта, 17:32
 
Брянская областьСевский районАлександр БогомазПроисшествия
 
 
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