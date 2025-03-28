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Жители Курской области, возвращенные с Украины, прибыли в Брянск
Жители Курской области, возвращенные с Украины, прибыли в Брянск - РИА Новости, 28.03.2025
Жители Курской области, возвращенные с Украины, прибыли в Брянск
Возвращенные с украинской территории куряне прибыли в Брянск, сообщили в Российском Красном Кресте. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T23:39:00+03:00
2025-03-28T23:39:00+03:00
2025-03-28T23:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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татьяна москалькова
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Возвращенные с украинской территории куряне прибыли в Брянск, сообщили в Российском Красном Кресте. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, возвращены в Россию с Украины. "Жители Курской области, вернувшиеся с Украины, прибыли в Брянск. Мы только что встретили прибывших и организовали расселение. На месте усиленно работают сотрудники Департамента по реагированию на ЧС РКК", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале РКК. В организации отметили, что сейчас куряне отдыхают, восстанавливаются после тяжелой дороги, общаются с психологами и сотрудниками службы восстановления семейных связей РКК, а также созваниваются с родными. "На первом этаже отеля всю ночь будут дежурить сотрудники РКК. Люди могут в любой момент обратиться за помощью — например, если необходимо перенести вещи, спросить, как восстановить утерянные документы, узнать информацию о доступных программах помощи. Или просто — поговорить и получить поддержку", - также говорится в сообщении. В Российском Красном Кресте обратили внимание на то, что для них важно оперативно позаботиться о потребностях прибывших и помочь им в любое время суток. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянск, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Российский Красный Крест, Вооруженные силы РФ
Жители Курской области, возвращенные с Украины, прибыли в Брянск
Возвращенные с украинской территории жители Курской области прибыли в Брянск