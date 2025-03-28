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Жители Курской области, возвращенные с Украины, прибыли в Брянск - РИА Новости, 28.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:39 28.03.2025 (обновлено: 23:40 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/bryansk-2008062440.html
Жители Курской области, возвращенные с Украины, прибыли в Брянск
Жители Курской области, возвращенные с Украины, прибыли в Брянск - РИА Новости, 28.03.2025
Жители Курской области, возвращенные с Украины, прибыли в Брянск
Возвращенные с украинской территории куряне прибыли в Брянск, сообщили в Российском Красном Кресте. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T23:39:00+03:00
2025-03-28T23:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянск
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
российский красный крест
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Возвращенные с украинской территории куряне прибыли в Брянск, сообщили в Российском Красном Кресте. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, возвращены в Россию с Украины. "Жители Курской области, вернувшиеся с Украины, прибыли в Брянск. Мы только что встретили прибывших и организовали расселение. На месте усиленно работают сотрудники Департамента по реагированию на ЧС РКК", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале РКК. В организации отметили, что сейчас куряне отдыхают, восстанавливаются после тяжелой дороги, общаются с психологами и сотрудниками службы восстановления семейных связей РКК, а также созваниваются с родными. "На первом этаже отеля всю ночь будут дежурить сотрудники РКК. Люди могут в любой момент обратиться за помощью — например, если необходимо перенести вещи, спросить, как восстановить утерянные документы, узнать информацию о доступных программах помощи. Или просто — поговорить и получить поддержку", - также говорится в сообщении. В Российском Красном Кресте обратили внимание на то, что для них важно оперативно позаботиться о потребностях прибывших и помочь им в любое время суток. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.
https://ria.ru/20250328/vsu-2008059549.html
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россия, курская область, брянск, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, российский красный крест, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянск, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Российский Красный Крест, Вооруженные силы РФ
Жители Курской области, возвращенные с Украины, прибыли в Брянск

Возвращенные с украинской территории жители Курской области прибыли в Брянск

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramВозвращение жителей Курской области, вывезенных ВСУ
Возвращение жителей Курской области, вывезенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Возвращение жителей Курской области, вывезенных ВСУ
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Возвращенные с украинской территории куряне прибыли в Брянск, сообщили в Российском Красном Кресте.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, возвращены в Россию с Украины.
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"Жители Курской области, вернувшиеся с Украины, прибыли в Брянск. Мы только что встретили прибывших и организовали расселение. На месте усиленно работают сотрудники Департамента по реагированию на ЧС РКК", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале РКК.
В организации отметили, что сейчас куряне отдыхают, восстанавливаются после тяжелой дороги, общаются с психологами и сотрудниками службы восстановления семейных связей РКК, а также созваниваются с родными.
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В Российском Красном Кресте обратили внимание на то, что для них важно оперативно позаботиться о потребностях прибывших и помочь им в любое время суток.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянскТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныРоссийский Красный КрестВооруженные силы РФ
 
 
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