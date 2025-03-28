https://ria.ru/20250328/biznes-2007878968.html

Многие европейцы хотят вести бизнес с Россией, заявили в МИД

Многие европейцы хотят вести бизнес с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 28.03.2025

Многие европейцы хотят вести бизнес с Россией, заявили в МИД

Многие европейцы хотят и продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на все санкции и заявления, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T10:55:00+03:00

2025-03-28T10:55:00+03:00

2025-03-28T11:19:00+03:00

россия

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Многие европейцы хотят и продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на все санкции и заявления, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Европа, она хоть и говорит, что не хочет торговать с Россией и вводит ограничения, но, тем не менее, бизнес-то хочет. Многие продолжают это делать, несмотря на политическую позицию своих стран", - сказал он, выступая на в ходе Международного экономического форума государств - участников СНГ.Организатор форума - Деловой центр экономического развития СНГ. Форум проводится при поддержке Исполнительного комитета СНГ и деловых структур стран Содружества.

https://ria.ru/20250327/ariston-2007734577.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)