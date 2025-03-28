Рейтинг@Mail.ru
Многие европейцы хотят вести бизнес с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 28.03.2025 (обновлено: 11:19 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/biznes-2007878968.html
Многие европейцы хотят вести бизнес с Россией, заявили в МИД
Многие европейцы хотят вести бизнес с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 28.03.2025
Многие европейцы хотят вести бизнес с Россией, заявили в МИД
Многие европейцы хотят и продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на все санкции и заявления, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:55:00+03:00
2025-03-28T11:19:00+03:00
россия
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006660810_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_3bc56d8e28ace359837701aa0c583b3e.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Многие европейцы хотят и продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на все санкции и заявления, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Европа, она хоть и говорит, что не хочет торговать с Россией и вводит ограничения, но, тем не менее, бизнес-то хочет. Многие продолжают это делать, несмотря на политическую позицию своих стран", - сказал он, выступая на в ходе Международного экономического форума государств - участников СНГ.Организатор форума - Деловой центр экономического развития СНГ. Форум проводится при поддержке Исполнительного комитета СНГ и деловых структур стран Содружества.
https://ria.ru/20250327/ariston-2007734577.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006660810_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_e3187ba206cfda87a5e33fa9fe0c6cd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Многие европейцы хотят вести бизнес с Россией, заявили в МИД

МИД: многие европейцы хотят вести бизнес с Россией, несмотря на санкции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Многие европейцы хотят и продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на все санкции и заявления, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Европа, она хоть и говорит, что не хочет торговать с Россией и вводит ограничения, но, тем не менее, бизнес-то хочет. Многие продолжают это делать, несмотря на политическую позицию своих стран", - сказал он, выступая на в ходе Международного экономического форума государств - участников СНГ.
Организатор форума - Деловой центр экономического развития СНГ. Форум проводится при поддержке Исполнительного комитета СНГ и деловых структур стран Содружества.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Дрозденко: Ariston сможет продолжить производство в Ленинградской области
27 марта, 16:51
 
РоссияЭкономикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала