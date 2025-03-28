https://ria.ru/20250328/biznes-2007878968.html
Многие европейцы хотят вести бизнес с Россией, заявили в МИД
Многие европейцы хотят вести бизнес с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 28.03.2025
Многие европейцы хотят вести бизнес с Россией, заявили в МИД
Многие европейцы хотят и продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на все санкции и заявления, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:55:00+03:00
2025-03-28T10:55:00+03:00
2025-03-28T11:19:00+03:00
россия
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Многие европейцы хотят и продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на все санкции и заявления, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Европа, она хоть и говорит, что не хочет торговать с Россией и вводит ограничения, но, тем не менее, бизнес-то хочет. Многие продолжают это делать, несмотря на политическую позицию своих стран", - сказал он, выступая на в ходе Международного экономического форума государств - участников СНГ.Организатор форума - Деловой центр экономического развития СНГ. Форум проводится при поддержке Исполнительного комитета СНГ и деловых структур стран Содружества.
https://ria.ru/20250327/ariston-2007734577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Многие европейцы хотят вести бизнес с Россией, заявили в МИД
МИД: многие европейцы хотят вести бизнес с Россией, несмотря на санкции