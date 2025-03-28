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Израильские беспилотники нанесли удары по пригороду Бейрута
Израильские беспилотники нанесли удары по пригороду Бейрута - РИА Новости, 28.03.2025
Израильские беспилотники нанесли удары по пригороду Бейрута
Израильские беспилотники впервые с ноября 2024 года атаковали жилой дом в районе Хадас в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:20:00+03:00
2025-03-28T14:20:00+03:00
2025-03-28T14:54:00+03:00
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БЕЙРУТ, 28 мар - РИА Новости. Израильские беспилотники впервые с ноября 2024 года атаковали жилой дом в районе Хадас в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Два удара пришлись по жилому зданию, расположенному напротив школы в густонаселенном районе Хадас. Информация о пострадавших и жертвах уточняется.В небе над Бейрутом продолжают летать на низкой высоте израильские БПЛА.Ранее утром израильская авиация и артиллерия нанесли удары по нескольким населенным пунктам на юге Ливана в ответ на пуск двух снарядов в направлении израильской территории. По предварительным данным, в результате одного из авиаприлетов пострадали шесть человек, включая двух детей.
https://ria.ru/20250327/izrail-2007613277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
Израильские беспилотники нанесли удары по пригороду Бейрута
Израильские беспилотники впервые с ноября нанесли удары по пригороду Бейрута