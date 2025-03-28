https://ria.ru/20250328/beyrut-2007935817.html

Израильские беспилотники нанесли удары по пригороду Бейрута

Израильские беспилотники нанесли удары по пригороду Бейрута - РИА Новости, 28.03.2025

Израильские беспилотники нанесли удары по пригороду Бейрута

Израильские беспилотники впервые с ноября 2024 года атаковали жилой дом в районе Хадас в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:20:00+03:00

2025-03-28T14:20:00+03:00

2025-03-28T14:54:00+03:00

в мире

бейрут

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007946401_0:178:478:447_1920x0_80_0_0_54120b44f05d8f142aef5c2a205c730d.jpg

БЕЙРУТ, 28 мар - РИА Новости. Израильские беспилотники впервые с ноября 2024 года атаковали жилой дом в районе Хадас в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Два удара пришлись по жилому зданию, расположенному напротив школы в густонаселенном районе Хадас. Информация о пострадавших и жертвах уточняется.В небе над Бейрутом продолжают летать на низкой высоте израильские БПЛА.Ранее утром израильская авиация и артиллерия нанесли удары по нескольким населенным пунктам на юге Ливана в ответ на пуск двух снарядов в направлении израильской территории. По предварительным данным, в результате одного из авиаприлетов пострадали шесть человек, включая двух детей.

https://ria.ru/20250327/izrail-2007613277.html

бейрут

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль