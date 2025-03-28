Рейтинг@Mail.ru
Израильские беспилотники нанесли удары по пригороду Бейрута - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 28.03.2025 (обновлено: 14:54 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/beyrut-2007935817.html
Израильские беспилотники нанесли удары по пригороду Бейрута
Израильские беспилотники нанесли удары по пригороду Бейрута - РИА Новости, 28.03.2025
Израильские беспилотники нанесли удары по пригороду Бейрута
Израильские беспилотники впервые с ноября 2024 года атаковали жилой дом в районе Хадас в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:20:00+03:00
2025-03-28T14:54:00+03:00
в мире
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007946401_0:178:478:447_1920x0_80_0_0_54120b44f05d8f142aef5c2a205c730d.jpg
БЕЙРУТ, 28 мар - РИА Новости. Израильские беспилотники впервые с ноября 2024 года атаковали жилой дом в районе Хадас в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Два удара пришлись по жилому зданию, расположенному напротив школы в густонаселенном районе Хадас. Информация о пострадавших и жертвах уточняется.В небе над Бейрутом продолжают летать на низкой высоте израильские БПЛА.Ранее утром израильская авиация и артиллерия нанесли удары по нескольким населенным пунктам на юге Ливана в ответ на пуск двух снарядов в направлении израильской территории. По предварительным данным, в результате одного из авиаприлетов пострадали шесть человек, включая двух детей.
https://ria.ru/20250327/izrail-2007613277.html
бейрут
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007946401_0:125:478:484_1920x0_80_0_0_539d5c2fb0ba678b9a81314018ca66f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
Израильские беспилотники нанесли удары по пригороду Бейрута

Израильские беспилотники впервые с ноября нанесли удары по пригороду Бейрута

© Кадр видео из соцсетейДым на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута. 28 марта 2025
Дым на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута. 28 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута. 28 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 28 мар - РИА Новости. Израильские беспилотники впервые с ноября 2024 года атаковали жилой дом в районе Хадас в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Два удара пришлись по жилому зданию, расположенному напротив школы в густонаселенном районе Хадас. Информация о пострадавших и жертвах уточняется.
В небе над Бейрутом продолжают летать на низкой высоте израильские БПЛА.
Ранее утром израильская авиация и артиллерия нанесли удары по нескольким населенным пунктам на юге Ливана в ответ на пуск двух снарядов в направлении израильской территории. По предварительным данным, в результате одного из авиаприлетов пострадали шесть человек, включая двух детей.
Израильский истребитель F-15 - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Израиль атаковал объекты в окрестностях порта в сирийской Латакии
27 марта, 09:07
 
В миреБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Израиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала