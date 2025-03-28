https://ria.ru/20250328/bespilotniki-2007847330.html

В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА

В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 28.03.2025

В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Саратовской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T05:21:00+03:00

2025-03-28T05:21:00+03:00

2025-03-28T05:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

саратовская область

роман бусаргин

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Саратовской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин. Как уточнил глава региона, локально включены системы оповещения. Работники экстренных служб находятся в полной готовности.

https://ria.ru/20250328/spetsoperatsiya-2007846378.html

саратовская область

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2025

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саратовская область, роман бусаргин