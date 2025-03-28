https://ria.ru/20250328/belorussija-2007857742.html
В Белоруссии заявили о попытках иностранных спецслужб вербовать граждан
В Белоруссии заявили о попытках иностранных спецслужб вербовать граждан - РИА Новости, 28.03.2025
В Белоруссии заявили о попытках иностранных спецслужб вербовать граждан
С февраля 2022 года фиксируются попытки иностранных спецслужб использовать граждан Белоруссии в совершении терактов в РФ, заявил начальник ГУБОПиК МВД... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T08:30:00+03:00
2025-03-28T08:30:00+03:00
2025-03-28T08:30:00+03:00
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МИНСК, 28 мар - РИА Новости. С февраля 2022 года фиксируются попытки иностранных спецслужб использовать граждан Белоруссии в совершении терактов в РФ, заявил начальник ГУБОПиК МВД Белоруссии Андрей Ананенко. "С февраля 2022 года наблюдаем попытки иностранных спецслужб использовать наших граждан в совершении терактов на территории Российской Федерации", - сказал он в интервью госизданию "СБ.Беларусь сегодня". По словам Ананенко, "вводят наивных в заблуждение, вербуют, предлагают совершить поджог, взорвать что‑нибудь". "Все доморощенные террористы установлены. В частности, белорусы, выезжавшие в Россию, задерживались на стадии подготовки к преступлениям", - сказал он.
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в мире, белоруссия, россия
В мире, Белоруссия, Россия
В Белоруссии заявили о попытках иностранных спецслужб вербовать граждан
МВД Белоруссии заявили о попытках иностранных спецслужб вербовать граждан