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В Хургаде рассказали о состоянии россиян, пострадавших при ЧП с батискафом - РИА Новости, 28.03.2025
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20:07 28.03.2025 (обновлено: 20:14 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/batiskaf-2008039626.html
В Хургаде рассказали о состоянии россиян, пострадавших при ЧП с батискафом
В Хургаде рассказали о состоянии россиян, пострадавших при ЧП с батискафом - РИА Новости, 28.03.2025
В Хургаде рассказали о состоянии россиян, пострадавших при ЧП с батискафом
Состояние россиян, пострадавших при крушении батискафа у побережья египетской Хургады, улучшается, в пятницу трое были выписаны, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T20:07:00+03:00
2025-03-28T20:14:00+03:00
крушение батискафа в хургаде
россия
хургада
красное море
египет
в мире
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ХУРГАДА, 28 мар - РИА Новости, Рустам Имаев. Состояние россиян, пострадавших при крушении батискафа у побережья египетской Хургады, улучшается, в пятницу трое были выписаны, рассказал РИА Новости директор больницы Egyptian Hospital в Хургаде Абдель Кадер Двейдар."В данный момент в больнице находятся трое российских пациентов. Состояние здоровья - хорошее", - сказал Двейдар, упомянув, что среди них есть один ребенок.Он также сообщил, что одна из пострадавших в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии. "Ее состояние улучшается. Ожидаем, что сегодня она будет переведена в обычную палату. Возможно, завтра она будет выписана", - заявил Двейдар.Директор больницы упомянул, что в пятницу после получения необходимой медицинской помощи лечебное заведение покинули трое других пациентов.Он также добавил, что в больнице работают врачи разных специальностей, все они оказывают пациентам всю необходимую помощь, состояние пострадавших становится лучше.В четверг прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Еще семь, включая пятерых несовершеннолетних, остаются в больницах Хургады, их состояние не вызывает опасений.
https://ria.ru/20250328/batiskaf-2007916581.html
https://ria.ru/20250327/egipet-2007762725.html
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крушение батискафа в хургаде, россия, хургада, красное море, египет, в мире
Крушение батискафа в Хургаде, Россия, Хургада, Красное море, Египет, В мире
В Хургаде рассказали о состоянии россиян, пострадавших при ЧП с батискафом

Состояние россиян, пострадавших при крушении батискафа в Хургаде, улучшается

© AP Photo / STRПолицейская машина у входа в больницу, где находятся пострадавшие при крушении батискафа в Хургаде, Египет
Полицейская машина у входа в больницу, где находятся пострадавшие при крушении батискафа в Хургаде, Египет - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / STR
Полицейская машина у входа в больницу, где находятся пострадавшие при крушении батискафа в Хургаде, Египет
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ХУРГАДА, 28 мар - РИА Новости, Рустам Имаев. Состояние россиян, пострадавших при крушении батискафа у побережья египетской Хургады, улучшается, в пятницу трое были выписаны, рассказал РИА Новости директор больницы Egyptian Hospital в Хургаде Абдель Кадер Двейдар.
"В данный момент в больнице находятся трое российских пациентов. Состояние здоровья - хорошее", - сказал Двейдар, упомянув, что среди них есть один ребенок.
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Он также сообщил, что одна из пострадавших в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии. "Ее состояние улучшается. Ожидаем, что сегодня она будет переведена в обычную палату. Возможно, завтра она будет выписана", - заявил Двейдар.
Директор больницы упомянул, что в пятницу после получения необходимой медицинской помощи лечебное заведение покинули трое других пациентов.
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Он также добавил, что в больнице работают врачи разных специальностей, все они оказывают пациентам всю необходимую помощь, состояние пострадавших становится лучше.
В четверг прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Еще семь, включая пятерых несовершеннолетних, остаются в больницах Хургады, их состояние не вызывает опасений.
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Крушение батискафа в ХургадеРоссияХургадаКрасное мореЕгипетВ мире
 
 
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