В Хургаде рассказали о состоянии россиян, пострадавших при ЧП с батискафом
Состояние россиян, пострадавших при крушении батискафа в Хургаде, улучшается
© AP Photo / STRПолицейская машина у входа в больницу, где находятся пострадавшие при крушении батискафа в Хургаде, Египет
© AP Photo / STR
Полицейская машина у входа в больницу, где находятся пострадавшие при крушении батискафа в Хургаде, Египет
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ХУРГАДА, 28 мар - РИА Новости, Рустам Имаев. Состояние россиян, пострадавших при крушении батискафа у побережья египетской Хургады, улучшается, в пятницу трое были выписаны, рассказал РИА Новости директор больницы Egyptian Hospital в Хургаде Абдель Кадер Двейдар.
"В данный момент в больнице находятся трое российских пациентов. Состояние здоровья - хорошее", - сказал Двейдар, упомянув, что среди них есть один ребенок.
Он также сообщил, что одна из пострадавших в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии. "Ее состояние улучшается. Ожидаем, что сегодня она будет переведена в обычную палату. Возможно, завтра она будет выписана", - заявил Двейдар.
Директор больницы упомянул, что в пятницу после получения необходимой медицинской помощи лечебное заведение покинули трое других пациентов.
Он также добавил, что в больнице работают врачи разных специальностей, все они оказывают пациентам всю необходимую помощь, состояние пострадавших становится лучше.
В четверг прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Еще семь, включая пятерых несовершеннолетних, остаются в больницах Хургады, их состояние не вызывает опасений.