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ЦБ начал нанимать роботов на работу в 2024 году - РИА Новости, 28.03.2025
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20:04 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/bank-2008039029.html
ЦБ начал нанимать роботов на работу в 2024 году
ЦБ начал нанимать роботов на работу в 2024 году - РИА Новости, 28.03.2025
ЦБ начал нанимать роботов на работу в 2024 году
Банк России в 2024 году создал десять новых роботизированных рабочих мест с целью оптимизации операционной деятельности, сообщается в годовом отчете регулятора. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T20:04:00+03:00
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экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Банк России в 2024 году создал десять новых роботизированных рабочих мест с целью оптимизации операционной деятельности, сообщается в годовом отчете регулятора. "С целью оптимизации операционной деятельности Банк России расширяет роботизацию технологических процессов, таких как первичная обработка и маршрутизация обращений граждан, запросов и документации от финансовых организаций, ответов на запросы, а также предписания Банка России. В 2024 году успешно внедрено 10 новых роботизированных рабочих мест", - говорится в отчете. Также автоматизировано получение и обработка Банком России информации о внутрибанковских и прямых межбанковских платежах клиентов кредитных организаций для оперативного выявления и анализа признаков участия в проведении сомнительных операций.
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ начал нанимать роботов на работу в 2024 году

Банк России в 2024 году создал десять роботизированных рабочих мест

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Банк России в 2024 году создал десять новых роботизированных рабочих мест с целью оптимизации операционной деятельности, сообщается в годовом отчете регулятора.
"С целью оптимизации операционной деятельности Банк России расширяет роботизацию технологических процессов, таких как первичная обработка и маршрутизация обращений граждан, запросов и документации от финансовых организаций, ответов на запросы, а также предписания Банка России. В 2024 году успешно внедрено 10 новых роботизированных рабочих мест", - говорится в отчете.
Также автоматизировано получение и обработка Банком России информации о внутрибанковских и прямых межбанковских платежах клиентов кредитных организаций для оперативного выявления и анализа признаков участия в проведении сомнительных операций.
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