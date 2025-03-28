https://ria.ru/20250328/bank-2008039029.html

ЦБ начал нанимать роботов на работу в 2024 году

ЦБ начал нанимать роботов на работу в 2024 году - РИА Новости, 28.03.2025

ЦБ начал нанимать роботов на работу в 2024 году

Банк России в 2024 году создал десять новых роботизированных рабочих мест с целью оптимизации операционной деятельности, сообщается в годовом отчете регулятора. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T20:04:00+03:00

2025-03-28T20:04:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Банк России в 2024 году создал десять новых роботизированных рабочих мест с целью оптимизации операционной деятельности, сообщается в годовом отчете регулятора. "С целью оптимизации операционной деятельности Банк России расширяет роботизацию технологических процессов, таких как первичная обработка и маршрутизация обращений граждан, запросов и документации от финансовых организаций, ответов на запросы, а также предписания Банка России. В 2024 году успешно внедрено 10 новых роботизированных рабочих мест", - говорится в отчете. Также автоматизировано получение и обработка Банком России информации о внутрибанковских и прямых межбанковских платежах клиентов кредитных организаций для оперативного выявления и анализа признаков участия в проведении сомнительных операций.

https://ria.ru/20250326/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)