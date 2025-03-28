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Под завалами обрушившегося здания в Бангкоке находятся более 80 человек - РИА Новости, 28.03.2025
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14:42 28.03.2025 (обновлено: 15:27 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/bangkok-2007942124.html
Под завалами обрушившегося здания в Бангкоке находятся более 80 человек
Под завалами обрушившегося здания в Бангкоке находятся более 80 человек - РИА Новости, 28.03.2025
Под завалами обрушившегося здания в Бангкоке находятся более 80 человек
По меньшей мере 81 человек находится под обломками здания в Бангкоке, обрушившегося в результате землетрясения в соседней Мьянме, сообщает газета Nation со... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:42:00+03:00
2025-03-28T15:27:00+03:00
землетрясение в мьянме и таиланде
в мире
бангкок
таиланд
мьянма
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. По меньшей мере 81 человек находится под обломками здания в Бангкоке, обрушившегося в результате землетрясения в соседней Мьянме, сообщает газета Nation со ссылкой на вице-премьера Таиланда Пхумтама Вечаячайя."Спасательные работы ведутся на обрушившейся строительной площадке в (районе. — Прим. ред.) Чатучак, где после сильного землетрясения погибли три человека, еще 81 человек остается под завалами", — говорится в материале. По словам вице-премьера, это землетрясение стало беспрецедентным в Бангкоке за последнее десятилетие. Правительство координирует усилия на фоне сохраняющейся возможности афтершоков.Как он отметил, основные разрушения произошли в 34-этажном и трехэтажном зданиях в таиландской столице."Мы призываем провести проверку зданий больниц, школ и мест поклонения на предмет структурных повреждений", — приводит газета слова Вечаячайя.Агентство Associated Press ранее сообщило, что при обрушении погибли два человека, семерых спасли из-под завалов. По информации газеты Khaosod, по меньшей мере 67 человек числятся пропавшими без вести.Мэрия Бангкока провела эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.Власти Таиланда объявили в столице чрезвычайное положение. По всей стране временно прекратили авиасообщение, а также закрыли школы.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.Ситуация в МьянмеПо словам очевидцев, в Мьянме сильные толчки почувствовали жители Нейпьидо и Янгона."Сегодня в Нейпьидо все было как обычно. Проходили встречи, форумы, собрания. Я лично находился в гостинице "Жасмин", здесь было мероприятие. И в этот момент началась тряска, все попадало с потолка, упали все телевизоры, лампочки. Просто невозможно было стоять, очень сильное землетрясение", — рассказал РИА Новости Мое Хтет, ответственный секретарь Мьянманской ассоциации дружбы с Россией.Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и электричество.В штате Южный Шан рухнула гостиница Aung Pan, там погибли два человека, а около 20 оказались под завалами.Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост длиной в километр, пишет портал Myanmar Now.Очевидцы сообщают также о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города. Там также обрушилась мечеть Шве Пхо Шейн, в которой находились мусульмане. По словам местного жителя, было много жертв.Общее число погибших в Мандалае достигло 20, еще 200 человек получили ранения и травмы, пишет New York Times со ссылкой на городскую больницу.В крупной столичной больнице собираются множество пострадавших, передает Франс Пресс.В городе Таунгу разрушился монастырь, там погибли пятеро детей-беженцев и послушник.Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.
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Кадры обрушения небоскреба в Бангкоке
Кадры обрушения небоскреба в Бангкоке приводят в соцсетях
2025-03-28T14:42
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PT0M09S
Обстановка в Бангкоке после землетрясения
Обстановка в Бангкоке после сегодняшнего землетрясения. Люди не спешат возвращаться в дома и офисы, опасаясь новых толчков.
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Землетрясение в Мьянме
Землетрясение в Мьянме
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землетрясение в мьянме и таиланде, в мире, бангкок, таиланд, мьянма
Землетрясение в Мьянме и Таиланде, В мире, Бангкок, Таиланд, Мьянма
Под завалами обрушившегося здания в Бангкоке находятся более 80 человек

Nation: 81 человек находится под обломками обрушившегося в Бангкоке здания

© AP Photo / Sakchai LalitСпасатель на месте обрушения здания в Бангкоке
Спасатель на месте обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Sakchai Lalit
Спасатель на месте обрушения здания в Бангкоке
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. По меньшей мере 81 человек находится под обломками здания в Бангкоке, обрушившегося в результате землетрясения в соседней Мьянме, сообщает газета Nation со ссылкой на вице-премьера Таиланда Пхумтама Вечаячайя.
"Спасательные работы ведутся на обрушившейся строительной площадке в (районе. — Прим. ред.) Чатучак, где после сильного землетрясения погибли три человека, еще 81 человек остается под завалами", — говорится в материале.
По словам вице-премьера, это землетрясение стало беспрецедентным в Бангкоке за последнее десятилетие. Правительство координирует усилия на фоне сохраняющейся возможности афтершоков.
Как он отметил, основные разрушения произошли в 34-этажном и трехэтажном зданиях в таиландской столице.
"Мы призываем провести проверку зданий больниц, школ и мест поклонения на предмет структурных повреждений", — приводит газета слова Вечаячайя.
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
Вчера, 11:17
Агентство Associated Press ранее сообщило, что при обрушении погибли два человека, семерых спасли из-под завалов. По информации газеты Khaosod, по меньшей мере 67 человек числятся пропавшими без вести.
Мэрия Бангкока провела эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.
Власти Таиланда объявили в столице чрезвычайное положение. По всей стране временно прекратили авиасообщение, а также закрыли школы.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Ситуация в Мьянме

По словам очевидцев, в Мьянме сильные толчки почувствовали жители Нейпьидо и Янгона.
"Сегодня в Нейпьидо все было как обычно. Проходили встречи, форумы, собрания. Я лично находился в гостинице "Жасмин", здесь было мероприятие. И в этот момент началась тряска, все попадало с потолка, упали все телевизоры, лампочки. Просто невозможно было стоять, очень сильное землетрясение", — рассказал РИА Новости Мое Хтет, ответственный секретарь Мьянманской ассоциации дружбы с Россией.
Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и электричество.
© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
1 из 6
© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
2 из 6
© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
3 из 6
© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
4 из 6
© AP Photo / Aung Shine OoРазрушения в результате землетрясения в Мьянме
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
© AP Photo / Aung Shine Oo
5 из 6
© Кадр видео из соцсетейПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
© Кадр видео из соцсетей
6 из 6
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
1 из 6
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
2 из 6
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
3 из 6
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
4 из 6
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
© AP Photo / Aung Shine Oo
5 из 6
Последствия землетрясения в Мьянме
© Кадр видео из соцсетей
6 из 6
В штате Южный Шан рухнула гостиница Aung Pan, там погибли два человека, а около 20 оказались под завалами.
Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост длиной в километр, пишет портал Myanmar Now.
Очевидцы сообщают также о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города. Там также обрушилась мечеть Шве Пхо Шейн, в которой находились мусульмане. По словам местного жителя, было много жертв.
© Фото : соцсетиПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : соцсети
Последствия землетрясения в Мьянме
Общее число погибших в Мандалае достигло 20, еще 200 человек получили ранения и травмы, пишет New York Times со ссылкой на городскую больницу.
В крупной столичной больнице собираются множество пострадавших, передает Франс Пресс.
В городе Таунгу разрушился монастырь, там погибли пятеро детей-беженцев и послушник.
Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.
 
Землетрясение в Мьянме и ТаиландеВ миреБангкокТаиландМьянма
 
 
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