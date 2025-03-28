https://ria.ru/20250328/bangkok-2007942124.html

Под завалами обрушившегося здания в Бангкоке находятся более 80 человек

Под завалами обрушившегося здания в Бангкоке находятся более 80 человек - РИА Новости, 28.03.2025

Под завалами обрушившегося здания в Бангкоке находятся более 80 человек

По меньшей мере 81 человек находится под обломками здания в Бангкоке, обрушившегося в результате землетрясения в соседней Мьянме, сообщает газета Nation со... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:42:00+03:00

2025-03-28T14:42:00+03:00

2025-03-28T15:27:00+03:00

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. По меньшей мере 81 человек находится под обломками здания в Бангкоке, обрушившегося в результате землетрясения в соседней Мьянме, сообщает газета Nation со ссылкой на вице-премьера Таиланда Пхумтама Вечаячайя."Спасательные работы ведутся на обрушившейся строительной площадке в (районе. — Прим. ред.) Чатучак, где после сильного землетрясения погибли три человека, еще 81 человек остается под завалами", — говорится в материале. По словам вице-премьера, это землетрясение стало беспрецедентным в Бангкоке за последнее десятилетие. Правительство координирует усилия на фоне сохраняющейся возможности афтершоков.Как он отметил, основные разрушения произошли в 34-этажном и трехэтажном зданиях в таиландской столице."Мы призываем провести проверку зданий больниц, школ и мест поклонения на предмет структурных повреждений", — приводит газета слова Вечаячайя.Агентство Associated Press ранее сообщило, что при обрушении погибли два человека, семерых спасли из-под завалов. По информации газеты Khaosod, по меньшей мере 67 человек числятся пропавшими без вести.Мэрия Бангкока провела эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.Власти Таиланда объявили в столице чрезвычайное положение. По всей стране временно прекратили авиасообщение, а также закрыли школы.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.Ситуация в МьянмеПо словам очевидцев, в Мьянме сильные толчки почувствовали жители Нейпьидо и Янгона."Сегодня в Нейпьидо все было как обычно. Проходили встречи, форумы, собрания. Я лично находился в гостинице "Жасмин", здесь было мероприятие. И в этот момент началась тряска, все попадало с потолка, упали все телевизоры, лампочки. Просто невозможно было стоять, очень сильное землетрясение", — рассказал РИА Новости Мое Хтет, ответственный секретарь Мьянманской ассоциации дружбы с Россией.Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и электричество.В штате Южный Шан рухнула гостиница Aung Pan, там погибли два человека, а около 20 оказались под завалами.Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост длиной в километр, пишет портал Myanmar Now.Очевидцы сообщают также о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города. Там также обрушилась мечеть Шве Пхо Шейн, в которой находились мусульмане. По словам местного жителя, было много жертв.Общее число погибших в Мандалае достигло 20, еще 200 человек получили ранения и травмы, пишет New York Times со ссылкой на городскую больницу.В крупной столичной больнице собираются множество пострадавших, передает Франс Пресс.В городе Таунгу разрушился монастырь, там погибли пятеро детей-беженцев и послушник.Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.

https://ria.ru/20250328/zemletryasenie--2007886778.html

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землетрясение в мьянме и таиланде, в мире, бангкок, таиланд, мьянма