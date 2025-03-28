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При обрушении здания в Бангкоке погибли два человека

При обрушении здания в Бангкоке погибли два человека - РИА Новости, 28.03.2025

При обрушении здания в Бангкоке погибли два человека

Число погибших в результате обрушения здания в Бангкоке из-за мощного землетрясения возросло до двух, семь человек спасены из-под обломков, передает агентство... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:07:00+03:00

2025-03-28T12:07:00+03:00

2025-03-28T12:19:00+03:00

в мире

бангкок

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения здания в Бангкоке из-за мощного землетрясения возросло до двух, семь человек спасены из-под обломков, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на аварийную службу.Ранее телеканал Thai PBS сообщал, что при обрушении здания в Бангкоке погиб по меньшей мере один рабочий."Аварийная служба из Бангкока сообщает, что семь людей спасены, двое погибли после обрушения здания в результате землетрясения", - говорится в сообщении агентства.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.

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Последствия землетрясения в Бангкоке Последствия землетрясения в Бангкоке 2025-03-28T12:07 true PT0M51S

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в мире, бангкок, землетрясение в мьянме и таиланде, видео