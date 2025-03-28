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При обрушении здания в Бангкоке погибли два человека - РИА Новости, 28.03.2025
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12:07 28.03.2025 (обновлено: 12:19 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/bangkok-2007903020.html
При обрушении здания в Бангкоке погибли два человека
При обрушении здания в Бангкоке погибли два человека - РИА Новости, 28.03.2025
При обрушении здания в Бангкоке погибли два человека
Число погибших в результате обрушения здания в Бангкоке из-за мощного землетрясения возросло до двух, семь человек спасены из-под обломков, передает агентство... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:07:00+03:00
2025-03-28T12:19:00+03:00
в мире
бангкок
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения здания в Бангкоке из-за мощного землетрясения возросло до двух, семь человек спасены из-под обломков, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на аварийную службу.Ранее телеканал Thai PBS сообщал, что при обрушении здания в Бангкоке погиб по меньшей мере один рабочий."Аварийная служба из Бангкока сообщает, что семь людей спасены, двое погибли после обрушения здания в результате землетрясения", - говорится в сообщении агентства.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.
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Последствия землетрясения в Бангкоке
Последствия землетрясения в Бангкоке
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в мире, бангкок, землетрясение в мьянме и таиланде, видео
В мире, Бангкок, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
При обрушении здания в Бангкоке погибли два человека
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения здания в Бангкоке из-за мощного землетрясения возросло до двух, семь человек спасены из-под обломков, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на аварийную службу.
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При обрушении здания в Бангкоке погибли два человека

Число погибших при обрушении здания в Бангкоке выросло до двух

© AP Photo / Sakchai LalitМесто обрушения здания в Бангкоке
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Sakchai Lalit
Место обрушения здания в Бангкоке
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения здания в Бангкоке из-за мощного землетрясения возросло до двух, семь человек спасены из-под обломков, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на аварийную службу.
Ранее телеканал Thai PBS сообщал, что при обрушении здания в Бангкоке погиб по меньшей мере один рабочий.
"Аварийная служба из Бангкока сообщает, что семь людей спасены, двое погибли после обрушения здания в результате землетрясения", - говорится в сообщении агентства.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.
 
В миреБангкокЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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