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При обрушении здания в Бангкоке погибли два человека
При обрушении здания в Бангкоке погибли два человека - РИА Новости, 28.03.2025
При обрушении здания в Бангкоке погибли два человека
Число погибших в результате обрушения здания в Бангкоке из-за мощного землетрясения возросло до двух, семь человек спасены из-под обломков, передает агентство... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:07:00+03:00
2025-03-28T12:07:00+03:00
2025-03-28T12:19:00+03:00
в мире
бангкок
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число погибших в результате обрушения здания в Бангкоке из-за мощного землетрясения возросло до двух, семь человек спасены из-под обломков, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на аварийную службу.Ранее телеканал Thai PBS сообщал, что при обрушении здания в Бангкоке погиб по меньшей мере один рабочий."Аварийная служба из Бангкока сообщает, что семь людей спасены, двое погибли после обрушения здания в результате землетрясения", - говорится в сообщении агентства.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.
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Последствия землетрясения в Бангкоке
Последствия землетрясения в Бангкоке
2025-03-28T12:07
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в мире, бангкок, землетрясение в мьянме и таиланде, видео
В мире, Бангкок, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
При обрушении здания в Бангкоке погибли два человека
Число погибших при обрушении здания в Бангкоке выросло до двух