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Под завалами обрушившегося здания в Бангкоке находятся не менее 67 человек
Под завалами обрушившегося здания в Бангкоке находятся не менее 67 человек - РИА Новости, 28.03.2025
Под завалами обрушившегося здания в Бангкоке находятся не менее 67 человек
По меньшей мере 67 человек находятся под завалами обрушившегося здания в районе Бангсы в Бангкоке после землетрясения в соседней Мьянме, сообщает газета... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:50:00+03:00
2025-03-28T11:50:00+03:00
2025-03-28T13:00:00+03:00
в мире
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мьянма
таиланд
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. По меньшей мере 67 человек находятся под завалами обрушившегося здания в районе Бангсы в Бангкоке после землетрясения в соседней Мьянме, сообщает газета Khaosod. "Шестьдесят семь человек числятся пропавшими без вести после обрушения строящегося здания службы государственного аудита в бангкокском районе Бангсы. Только семерым удалось спастись", - пишет издание. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда. Телеканал Thai PBS сообщил об одном погибшем в результате обрушения здания в Бангкоке.
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Кадры со стройплощадки обрушившегося небоскреба в Бангкоке
Кадры со стройплощадки обрушившегося небоскреба в Бангкоке
2025-03-28T11:50
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в мире, бангкок, мьянма, таиланд, землетрясение в мьянме и таиланде, видео
В мире, Бангкок, Мьянма, Таиланд, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Под завалами обрушившегося здания в Бангкоке находятся не менее 67 человек
Под завалами обрушившегося здания в Бангкоке находятся 67 человек, 7 спаслись