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Под завалами обрушившегося здания в Бангкоке находятся не менее 67 человек - РИА Новости, 28.03.2025
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11:50 28.03.2025 (обновлено: 13:00 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/bangkok-2007897342.html
Под завалами обрушившегося здания в Бангкоке находятся не менее 67 человек
Под завалами обрушившегося здания в Бангкоке находятся не менее 67 человек - РИА Новости, 28.03.2025
Под завалами обрушившегося здания в Бангкоке находятся не менее 67 человек
По меньшей мере 67 человек находятся под завалами обрушившегося здания в районе Бангсы в Бангкоке после землетрясения в соседней Мьянме, сообщает газета... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:50:00+03:00
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в мире
бангкок
мьянма
таиланд
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. По меньшей мере 67 человек находятся под завалами обрушившегося здания в районе Бангсы в Бангкоке после землетрясения в соседней Мьянме, сообщает газета Khaosod. "Шестьдесят семь человек числятся пропавшими без вести после обрушения строящегося здания службы государственного аудита в бангкокском районе Бангсы. Только семерым удалось спастись", - пишет издание. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда. Телеканал Thai PBS сообщил об одном погибшем в результате обрушения здания в Бангкоке.
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4.7
96
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Кадры со стройплощадки обрушившегося небоскреба в Бангкоке
Кадры со стройплощадки обрушившегося небоскреба в Бангкоке
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в мире, бангкок, мьянма, таиланд, землетрясение в мьянме и таиланде, видео
В мире, Бангкок, Мьянма, Таиланд, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Под завалами обрушившегося здания в Бангкоке находятся не менее 67 человек
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. По меньшей мере 67 человек находятся под завалами обрушившегося здания в районе Бангсы в Бангкоке после землетрясения в соседней Мьянме, сообщает газета Khaosod.
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Под завалами обрушившегося здания в Бангкоке находятся не менее 67 человек

Под завалами обрушившегося здания в Бангкоке находятся 67 человек, 7 спаслись

© AP Photo / Sakchai LalitМесто обрушения здания в Бангкоке
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Sakchai Lalit
Место обрушения здания в Бангкоке
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. По меньшей мере 67 человек находятся под завалами обрушившегося здания в районе Бангсы в Бангкоке после землетрясения в соседней Мьянме, сообщает газета Khaosod.
"Шестьдесят семь человек числятся пропавшими без вести после обрушения строящегося здания службы государственного аудита в бангкокском районе Бангсы. Только семерым удалось спастись", - пишет издание.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда. Телеканал Thai PBS сообщил об одном погибшем в результате обрушения здания в Бангкоке.
 
В миреБангкокМьянмаТаиландЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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