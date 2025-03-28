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Под завалами обрушившегося здания в Бангкоке находятся не менее 67 человек

Под завалами обрушившегося здания в Бангкоке находятся не менее 67 человек - РИА Новости, 28.03.2025

Под завалами обрушившегося здания в Бангкоке находятся не менее 67 человек

По меньшей мере 67 человек находятся под завалами обрушившегося здания в районе Бангсы в Бангкоке после землетрясения в соседней Мьянме, сообщает газета... РИА Новости, 28.03.2025

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2025-03-28T11:50:00+03:00

2025-03-28T13:00:00+03:00

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землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. По меньшей мере 67 человек находятся под завалами обрушившегося здания в районе Бангсы в Бангкоке после землетрясения в соседней Мьянме, сообщает газета Khaosod. "Шестьдесят семь человек числятся пропавшими без вести после обрушения строящегося здания службы государственного аудита в бангкокском районе Бангсы. Только семерым удалось спастись", - пишет издание. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда. Телеканал Thai PBS сообщил об одном погибшем в результате обрушения здания в Бангкоке.

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Кадры со стройплощадки обрушившегося небоскреба в Бангкоке Кадры со стройплощадки обрушившегося небоскреба в Бангкоке 2025-03-28T11:50 true PT0M20S

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