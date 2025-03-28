https://ria.ru/20250328/bangkok-2007877731.html

В Бангкоке из-за землетрясения эвакуируют высотные здания

В Бангкоке из-за землетрясения эвакуируют высотные здания - РИА Новости, 28.03.2025

В Бангкоке из-за землетрясения эвакуируют высотные здания

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий из-за землетрясения, в городе есть разрушения, прекратило работу подземное и надземное метро, говорится в... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T10:51:00+03:00

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БАНГКОК, 28 мар – РИА Новости. Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий из-за землетрясения, в городе есть разрушения, прекратило работу подземное и надземное метро, говорится в серии срочных объявлений, опубликованных мэрией в социальных сетях. "Эвакуация высотных зданий необходима для проведения немедленной инспекции их состояния в целях безопасности населения", - говорится в одном из объявлений. "В связи с вероятными структурными повреждениями в результате землетрясения временно прекращена работа подземного и надземного метро", - говорится в другом объявлении. Мэрия города сообщила через соцсети, что в ближайшее время будет объявлена предварительная информация о повреждениях и разрушениях, произошедших в Бангкоке. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

https://ria.ru/20250328/myanma-2007865719.html

https://ria.ru/20250318/zemletryasenie-2005614356.html

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в мире, бангкок, мьянма, таиланд