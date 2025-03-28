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Форум "Дни московской конкуренции" пройдет в столице в апреле - РИА Новости, 28.03.2025
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10:10 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/bagreeva-2007774668.html
Форум "Дни московской конкуренции" пройдет в столице в апреле
Форум "Дни московской конкуренции" пройдет в столице в апреле - РИА Новости, 28.03.2025
Форум "Дни московской конкуренции" пройдет в столице в апреле
Закупщики, поставщики и участники земельно-имущественных торгов смогут посетить форум "Дни московской конкуренции", который состоится со 2 по 4 апреля в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:10:00+03:00
2025-03-28T10:10:00+03:00
москва
мария багреева
поддержка бизнеса
департамент экономической политики и развития москвы
департамент г. москвы по конкурентной политике
кирилл пуртов
«росэлторг»
предприниматели
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Закупщики, поставщики и участники земельно-имущественных торгов смогут посетить форум "Дни московской конкуренции", который состоится со 2 по 4 апреля в столице, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Форум "Дни московской конкуренции" проводится с 2019 года и является традиционной площадкой для коммуникации между участниками рынка закупок и обмена лучшими бизнес-практиками. Повестка мероприятия охватывает широкий спектр актуальных вопросов: оптимизация закупочной системы, развитие конкурентной среды в столице, внедрение новых сервисов для предпринимателей на Портале поставщиков", – приводит пресс-служба департамента слова Багреевой.Заместитель мэра добавила, что на форуме самым активным представителям бизнеса присвоят звания "Поставщик правительства Москвы". Это будет подтверждением того, что компания является надежным и добросовестным партнером города. Данные предприятия занимаются снабжением столичных больниц, школ, метрополитена, коммунальных служб. Также они реставрируют памятники культуры и архитектуры, возводят дороги и мосты, делая Москву еще комфортнее для жизни.Отмечается, что в рамках форума "Дни московской конкуренции" для поставщиков разыграют различные призы. Среди них – свыше 50 сертификатов, дающих скидку от 30 до 100% при покупке абонемента на участие в аукционах на онлайн-площадке "Росэлторг".В свою очередь, глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов заявил, что в рамках пленарной сессии форума будут рассмотрены практические вопросы развития конкурентной среды и совершенствования системы закупок. На следующий день участники форума обсудят развитие цифровой экосистемы московских закупок, примеры правоприменительной практики УФАС России, а также сокращение сроков оплаты контрактов и прочие вопросы закупочной деятельности.Руководитель департамента по конкурентной политике уточнил, что поставщикам будет посвящен третий день мероприятия. В рамках форума для них пройдет семь сессий, где эксперты московского и федерального госзаказа расскажут об изменениях на Портале поставщиков, стратегических направлениях для бизнеса, расширении перечня товаров для маркировки и нефинансовых мерах поддержки предпринимателей.Ранее Багреева сообщила, что столичные заказчики в прошлом году сэкономили на госзакупках более 86 миллиардов рублей. Этого удалось добиться благодаря высокой конкурентности процедур и применяемому в процессе закупок механизму экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров).
https://ria.ru/20250327/bagreeva-2007550960.html
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москва, мария багреева, поддержка бизнеса , департамент экономической политики и развития москвы, департамент г. москвы по конкурентной политике, кирилл пуртов, «росэлторг», предприниматели
Москва, Мария Багреева, Поддержка бизнеса , Департамент экономической политики и развития Москвы, Департамент г. Москвы по конкурентной политике, Кирилл Пуртов, «Росэлторг», Предприниматели
Форум "Дни московской конкуренции" пройдет в столице в апреле

Мария Багреева: в столице пройдет ежегодный форум "Дни московской конкуренции"

© Фото предоставлено пресс-службой департамента экономической политики и развития города МосквыЗаместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото предоставлено пресс-службой департамента экономической политики и развития города Москвы
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Закупщики, поставщики и участники земельно-имущественных торгов смогут посетить форум "Дни московской конкуренции", который состоится со 2 по 4 апреля в столице, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
"Форум "Дни московской конкуренции" проводится с 2019 года и является традиционной площадкой для коммуникации между участниками рынка закупок и обмена лучшими бизнес-практиками. Повестка мероприятия охватывает широкий спектр актуальных вопросов: оптимизация закупочной системы, развитие конкурентной среды в столице, внедрение новых сервисов для предпринимателей на Портале поставщиков", – приводит пресс-служба департамента слова Багреевой.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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Заместитель мэра добавила, что на форуме самым активным представителям бизнеса присвоят звания "Поставщик правительства Москвы". Это будет подтверждением того, что компания является надежным и добросовестным партнером города. Данные предприятия занимаются снабжением столичных больниц, школ, метрополитена, коммунальных служб. Также они реставрируют памятники культуры и архитектуры, возводят дороги и мосты, делая Москву еще комфортнее для жизни.
Отмечается, что в рамках форума "Дни московской конкуренции" для поставщиков разыграют различные призы. Среди них – свыше 50 сертификатов, дающих скидку от 30 до 100% при покупке абонемента на участие в аукционах на онлайн-площадке "Росэлторг".
В свою очередь, глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов заявил, что в рамках пленарной сессии форума будут рассмотрены практические вопросы развития конкурентной среды и совершенствования системы закупок. На следующий день участники форума обсудят развитие цифровой экосистемы московских закупок, примеры правоприменительной практики УФАС России, а также сокращение сроков оплаты контрактов и прочие вопросы закупочной деятельности.
Руководитель департамента по конкурентной политике уточнил, что поставщикам будет посвящен третий день мероприятия. В рамках форума для них пройдет семь сессий, где эксперты московского и федерального госзаказа расскажут об изменениях на Портале поставщиков, стратегических направлениях для бизнеса, расширении перечня товаров для маркировки и нефинансовых мерах поддержки предпринимателей.
Ранее Багреева сообщила, что столичные заказчики в прошлом году сэкономили на госзакупках более 86 миллиардов рублей. Этого удалось добиться благодаря высокой конкурентности процедур и применяемому в процессе закупок механизму экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров).
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В столице 164 здания исключили из Перечня недвижимости, облагаемой налогом
25 марта, 09:00
 
МоскваМария БагрееваПоддержка бизнесаДепартамент экономической политики и развития МосквыДепартамент г. Москвы по конкурентной политикеКирилл Пуртов«Росэлторг»Предприниматели
 
 
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