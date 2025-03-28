https://ria.ru/20250328/bagreeva-2007774668.html

Форум "Дни московской конкуренции" пройдет в столице в апреле

Форум "Дни московской конкуренции" пройдет в столице в апреле - РИА Новости, 28.03.2025

Форум "Дни московской конкуренции" пройдет в столице в апреле

Закупщики, поставщики и участники земельно-имущественных торгов смогут посетить форум "Дни московской конкуренции", который состоится со 2 по 4 апреля в... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T10:10:00+03:00

2025-03-28T10:10:00+03:00

2025-03-28T10:10:00+03:00

москва

мария багреева

поддержка бизнеса

департамент экономической политики и развития москвы

департамент г. москвы по конкурентной политике

кирилл пуртов

«росэлторг»

предприниматели

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Закупщики, поставщики и участники земельно-имущественных торгов смогут посетить форум "Дни московской конкуренции", который состоится со 2 по 4 апреля в столице, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Форум "Дни московской конкуренции" проводится с 2019 года и является традиционной площадкой для коммуникации между участниками рынка закупок и обмена лучшими бизнес-практиками. Повестка мероприятия охватывает широкий спектр актуальных вопросов: оптимизация закупочной системы, развитие конкурентной среды в столице, внедрение новых сервисов для предпринимателей на Портале поставщиков", – приводит пресс-служба департамента слова Багреевой.Заместитель мэра добавила, что на форуме самым активным представителям бизнеса присвоят звания "Поставщик правительства Москвы". Это будет подтверждением того, что компания является надежным и добросовестным партнером города. Данные предприятия занимаются снабжением столичных больниц, школ, метрополитена, коммунальных служб. Также они реставрируют памятники культуры и архитектуры, возводят дороги и мосты, делая Москву еще комфортнее для жизни.Отмечается, что в рамках форума "Дни московской конкуренции" для поставщиков разыграют различные призы. Среди них – свыше 50 сертификатов, дающих скидку от 30 до 100% при покупке абонемента на участие в аукционах на онлайн-площадке "Росэлторг".В свою очередь, глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов заявил, что в рамках пленарной сессии форума будут рассмотрены практические вопросы развития конкурентной среды и совершенствования системы закупок. На следующий день участники форума обсудят развитие цифровой экосистемы московских закупок, примеры правоприменительной практики УФАС России, а также сокращение сроков оплаты контрактов и прочие вопросы закупочной деятельности.Руководитель департамента по конкурентной политике уточнил, что поставщикам будет посвящен третий день мероприятия. В рамках форума для них пройдет семь сессий, где эксперты московского и федерального госзаказа расскажут об изменениях на Портале поставщиков, стратегических направлениях для бизнеса, расширении перечня товаров для маркировки и нефинансовых мерах поддержки предпринимателей.Ранее Багреева сообщила, что столичные заказчики в прошлом году сэкономили на госзакупках более 86 миллиардов рублей. Этого удалось добиться благодаря высокой конкурентности процедур и применяемому в процессе закупок механизму экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров).

https://ria.ru/20250327/bagreeva-2007550960.html

https://ria.ru/20250325/bagreeva-2007007763.html

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