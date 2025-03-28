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Пошли вразнос: в Европе обвалилась ключевая отрасль экономики - РИА Новости, 28.03.2025
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08:00 28.03.2025 (обновлено: 08:04 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/avtoprom-2007739825.html
Пошли вразнос: в Европе обвалилась ключевая отрасль экономики
Пошли вразнос: в Европе обвалилась ключевая отрасль экономики - РИА Новости, 28.03.2025
Пошли вразнос: в Европе обвалилась ключевая отрасль экономики
У европейского автопрома дела все хуже: резко упала прибыль, массовые сокращения персонала, перенос производств. Ведущие концерны не справились с высокими... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T08:00:00+03:00
2025-03-28T08:04:00+03:00
экономика
авто
китай
европа
сша
volkswagen group
bmw ag
евросоюз
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. У европейского автопрома дела все хуже: резко упала прибыль, массовые сокращения персонала, перенос производств. Ведущие концерны не справились с высокими ценами на газ, растущей популярностью электромобилей и агрессивностью китайских конкурентов. Как разрастается кризис — в материале РИА Новости.Первая ласточкаЕще осенью 2024-го в Volkswagen предупредили о возможности закрытия заводов в Германии. За пять лет капитализация немецкого автогиганта упала почти на треть.Эксперты сразу заговорили о кризисе в отрасли. Теперь крупные игроки отчитались за год. Действительно, ситуация аховая. Так, прибыль BMW рухнула на 37%.В компании объяснили: "Сказались сложные условия конкуренции, проблемы в макроэкономике, торговле и геополитике". Плюс американские пошлины, сохранение слабого спроса в Китае и другие неприятности.У Volkswagen минус 33%, Mercedes-Benz — 40,5.Предстоят масштабные увольнения. В Audi (входит в Volkswagen) к 2029-му работы лишатся 7,5 тысячи человек, что сэкономит миллиард евро в год. При этом с 2019-го уже уволили 9,5 тысячи, во всем концерне — 48 тысяч.Издержки взлетелиСлишком велики издержки при слабом спросе и высоких ценах — особенно на фоне технологического отставания от китайских электромобилей и падения продаж бензиновых машин в КНР.Ну и антироссийские санкции, обеспечившие заоблачные цены на газ. Удар крайне болезненный — и в самое неподходящее время перехода рынка на электромобили."Производство в Германии все менее рентабельно. Электричество в стране почти втрое дороже, чем в США и Китае, на 40% — чем во Франции, где наряду с традиционными источниками энергии продолжают активно эксплуатироваться атомные электростанции", — отмечает Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.Структурные измененияТрудности BMW, Audi, Volkswagen и других — не временные. Это следствие глубоких структурных изменений в отрасли, уверены эксперты. Автопром Германии десятилетиями держался на трех китах: премиальном качестве, глобальном экспорте и доминировании двигателей внутреннего сгорания. Сейчас все это подвергается серьезным испытаниям.Переход на электромобили крайне затратен. Электрическая повестка загнала европейские бренды в ловушку."С одной стороны, ЕС требует полного отказа от ДВС к 2035-му, а с другой, доходы по-прежнему зависят от продаж традиционных авто. Инвестиции в электромобили колоссальны, конкуренция с Tesla и китайскими компаниями (BYD, NIO) только усиливается. Это обязательно обернется дальнейшим урезанием расходов, то есть увольнениями и оптимизацией", — рассуждает Пичугин.Погнались за китайцамиВ то же время европейцы направили слишком большие ресурсы, субсидии и привилегии на машины с электродвигателями — в отчаянных попытках догнать Китай. И здесь тоже оказались меж двух огней.Компании, отстающие от выполнения требования ЕС о нулевых выбросах CO2, вынуждены повышать цены на свои самые продаваемые модели с ДВС, чтобы субсидировать электромобили, говорит Сергей Толкачев, профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России."Однако доля электромобилей даже сократилась — с 14,6% в 2023-м до 13,6% в 2024-м, хотя планировали 25%. В 2025-м рассчитывают на 20%, в КНР — на все 50. В итоге Европа сама душит свое производство с ДВС и, не рассчитав силы в соперничестве с китайцами, не способна выскочить вперед за счет электрокаров", — объясняет экономист.К тому же в Старом Свете мало кто инвестирует в высокотехнологичную начинку автомобилей, признает Жорж Массинг, занимающийся проектом автономных систем управления Mercedes-Benz.В компьютерном оборудовании, облачных сервисах — полная зависимость от Китая и США, уточняет Bloomberg.Торговые конфликтыОгромный ущерб сулят и торговые войны между США, Китаем и Европой: автоконцерны — в очень невыгодном положении.В прошлом году на США приходилось 13% автоэкспорта из Германии. А что произойдет после ввода 25-процентных трамповских пошлин? Пострадает не только немецкая "большая тройка", но и поставщики комплектующих (Bosch, Continental), а также менее крупные производители, такие как Renault и Stellantis, уверен Пичугин.Ключевые рынки уже потеряны. Китай, выступавший главным источником роста немецких премиум-брендов, теперь предпочитает отечественную продукцию. Дорого обошелся и разрыв с Москвой.Так, в общей сложности VW инвестировал в Россию около полутора миллиардов евро — это 15% запланированных ныне сокращений затрат, указывает Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса "Прайм брокерский сервис".А сейчас и американский рынок фактически закрывается.В общем, подтвердить свою конкурентоспособность в трансформирующемся мире, справиться с геополитическими и экономическими вызовами — к этому европейский автопром оказался совершенно не готов.
https://ria.ru/20250221/elektroenergiya-2000377442.html
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экономика, авто, китай, европа, сша, volkswagen group, bmw ag, евросоюз
Экономика, Авто, Китай, Европа, США, Volkswagen Group, BMW AG, Евросоюз
Пошли вразнос: в Европе обвалилась ключевая отрасль экономики

Экономист Толкачев: автопром Европы оказался в ловушке из-за зеленой повестки

© www.germancarscene.com"Фольксваген" и "Порше"
Фольксваген и Порше - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© www.germancarscene.com
"Фольксваген" и "Порше"
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. У европейского автопрома дела все хуже: резко упала прибыль, массовые сокращения персонала, перенос производств. Ведущие концерны не справились с высокими ценами на газ, растущей популярностью электромобилей и агрессивностью китайских конкурентов. Как разрастается кризис — в материале РИА Новости.

Первая ласточка

Еще осенью 2024-го в Volkswagen предупредили о возможности закрытия заводов в Германии. За пять лет капитализация немецкого автогиганта упала почти на треть.
Эксперты сразу заговорили о кризисе в отрасли. Теперь крупные игроки отчитались за год. Действительно, ситуация аховая. Так, прибыль BMW рухнула на 37%.
В компании объяснили: "Сказались сложные условия конкуренции, проблемы в макроэкономике, торговле и геополитике". Плюс американские пошлины, сохранение слабого спроса в Китае и другие неприятности.
Деревообрабатывающий завод Estonian Cell - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Полный разрыв: чем Прибалтика расплатилась за отключение от России
21 февраля, 08:00
У Volkswagen минус 33%, Mercedes-Benz — 40,5.
Предстоят масштабные увольнения. В Audi (входит в Volkswagen) к 2029-му работы лишатся 7,5 тысячи человек, что сэкономит миллиард евро в год. При этом с 2019-го уже уволили 9,5 тысячи, во всем концерне — 48 тысяч.
© AP Photo / DPA/Julian StratenschulteCотрудники на мероприятии, организованном Генеральным производственным советом Volkswagen AG на главном заводе VW в Вольфсбурге
Cотрудники на мероприятии, организованном Генеральным производственным советом Volkswagen AG на главном заводе VW в Вольфсбурге - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / DPA/Julian Stratenschulte
Cотрудники на мероприятии, организованном Генеральным производственным советом Volkswagen AG на главном заводе VW в Вольфсбурге

Издержки взлетели

Слишком велики издержки при слабом спросе и высоких ценах — особенно на фоне технологического отставания от китайских электромобилей и падения продаж бензиновых машин в КНР.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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Ну и антироссийские санкции, обеспечившие заоблачные цены на газ. Удар крайне болезненный — и в самое неподходящее время перехода рынка на электромобили.
"Производство в Германии все менее рентабельно. Электричество в стране почти втрое дороже, чем в США и Китае, на 40% — чем во Франции, где наряду с традиционными источниками энергии продолжают активно эксплуатироваться атомные электростанции", — отмечает Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.
© AP Photo / Fabian BimmerVW Автоград в Вольфсбурге, Северная Германия
VW Автоград в Вольфсбурге, северной Германии - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Fabian Bimmer
VW Автоград в Вольфсбурге, Северная Германия

Структурные изменения

Трудности BMW, Audi, Volkswagen и других — не временные. Это следствие глубоких структурных изменений в отрасли, уверены эксперты. Автопром Германии десятилетиями держался на трех китах: премиальном качестве, глобальном экспорте и доминировании двигателей внутреннего сгорания. Сейчас все это подвергается серьезным испытаниям.
Переход на электромобили крайне затратен. Электрическая повестка загнала европейские бренды в ловушку.
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12 марта, 08:00
"С одной стороны, ЕС требует полного отказа от ДВС к 2035-му, а с другой, доходы по-прежнему зависят от продаж традиционных авто. Инвестиции в электромобили колоссальны, конкуренция с Tesla и китайскими компаниями (BYD, NIO) только усиливается. Это обязательно обернется дальнейшим урезанием расходов, то есть увольнениями и оптимизацией", — рассуждает Пичугин.

Погнались за китайцами

В то же время европейцы направили слишком большие ресурсы, субсидии и привилегии на машины с электродвигателями — в отчаянных попытках догнать Китай. И здесь тоже оказались меж двух огней.
Компании, отстающие от выполнения требования ЕС о нулевых выбросах CO2, вынуждены повышать цены на свои самые продаваемые модели с ДВС, чтобы субсидировать электромобили, говорит Сергей Толкачев, профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России.
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17 марта, 08:00
"Однако доля электромобилей даже сократилась — с 14,6% в 2023-м до 13,6% в 2024-м, хотя планировали 25%. В 2025-м рассчитывают на 20%, в КНР — на все 50. В итоге Европа сама душит свое производство с ДВС и, не рассчитав силы в соперничестве с китайцами, не способна выскочить вперед за счет электрокаров", — объясняет экономист.
К тому же в Старом Свете мало кто инвестирует в высокотехнологичную начинку автомобилей, признает Жорж Массинг, занимающийся проектом автономных систем управления Mercedes-Benz.
В компьютерном оборудовании, облачных сервисах — полная зависимость от Китая и США, уточняет Bloomberg.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКитайский кроссовер Haval Jolion в автосалоне Favorit Motors в Москве
Китайский кроссовер Haval Jolion в автосалоне Favorit Motors в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Китайский кроссовер Haval Jolion в автосалоне Favorit Motors в Москве

Торговые конфликты

Огромный ущерб сулят и торговые войны между США, Китаем и Европой: автоконцерны — в очень невыгодном положении.
В прошлом году на США приходилось 13% автоэкспорта из Германии. А что произойдет после ввода 25-процентных трамповских пошлин? Пострадает не только немецкая "большая тройка", но и поставщики комплектующих (Bosch, Continental), а также менее крупные производители, такие как Renault и Stellantis, уверен Пичугин.
Ключевые рынки уже потеряны. Китай, выступавший главным источником роста немецких премиум-брендов, теперь предпочитает отечественную продукцию. Дорого обошелся и разрыв с Москвой.
Погрузочная площадка предприятия лесозаготовки в Верхней Туре - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Разберут на щепки: финны перешли к крайним мерам из-за России
4 февраля, 08:00
Так, в общей сложности VW инвестировал в Россию около полутора миллиардов евро — это 15% запланированных ныне сокращений затрат, указывает Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса "Прайм брокерский сервис".
А сейчас и американский рынок фактически закрывается.
В общем, подтвердить свою конкурентоспособность в трансформирующемся мире, справиться с геополитическими и экономическими вызовами — к этому европейский автопром оказался совершенно не готов.
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей китайского бренда Jetour на заводе "Автотор" в Калининграде
Производство автомобилей китайского бренда Jetour на заводе Автотор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Производство автомобилей китайского бренда Jetour на заводе "Автотор" в Калининграде
 
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