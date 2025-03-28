https://ria.ru/20250328/averbuh-2008034591.html

Авербух принял участие в молодежном форуме в Мариуполе

Авербух принял участие в молодежном форуме в Мариуполе - РИА Новости, 28.03.2025

Авербух принял участие в молодежном форуме в Мариуполе

Образовательный форум для сотрудников сферы молодежной политики "Знание. Государство" стартовал в Мариуполе, в нем принял участие двукратный чемпион мира по... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T19:35:00+03:00

2025-03-28T19:35:00+03:00

2025-03-28T19:36:00+03:00

общество

мариуполь

россия

донецкая народная республика

илья авербух

кирилл макаров

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МАРИУПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Образовательный форум для сотрудников сферы молодежной политики "Знание. Государство" стартовал в Мариуполе, в нем принял участие двукратный чемпион мира по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. "Мы должны быть все вместе, и мне было очень важно сегодня быть здесь (на форуме - ред.). Я видел горящие глаза, я видел столько интересных людей. Мы - одна страна, и мы должны быть вместе", - рассказал журналистам Авербух. По словам организаторов, форум представляет из себя цикл мероприятий для сотрудников системы молодежной политики, который охватит более 150 человек из разных городов республики, включая студентов, преподавателей, муниципальных и государственных служащих. "Сегодня здесь собрались у нас молодые представители: это и студенты, и преподаватели, и муниципальные служащие, и государственные служащие, поэтому лекции будут для абсолютно разной категории, но так или иначе для тех, кто занимается воспитанием либо работой с молодежью и детьми", - сказал министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров. В рамках форума была проведена лекция по противодействию экстремизму, терроризму и деструктивным явлениям в молодежной среде. "Сегодняшний молодежный форум посвящен актуальным вопросам, и мы рассматривали вопрос, связанный с противодействием экстремизму, терроризму и деструктивным явлениям в молодежной среде. Важно это и своевременно тем, что в условиях сложившейся ситуации, крайне негативного социального внешнего воздействия, мы должны работать на профилактику всех этих негативных, деструктивных явлений", - сказала заведующая кафедрой права и национальной безопасности Донецкого государственного университета Надежда Хлыстова.

https://ria.ru/20250322/donetsk-2006690172.html

https://ria.ru/20241114/pushilin-1983836604.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Авербух на форуме молодежной политики "Знание. Государство" в Мариуполе Образовательный форум для сотрудников сферы молодежной политики "Знание. Государство" стартовал в Мариуполе, в нем принял участие двукратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух 2025-03-28T19:35 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, мариуполь, россия, донецкая народная республика, илья авербух, кирилл макаров